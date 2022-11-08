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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
17:55 (мск), источник: Sport24

Этот ролик наверняка станет вирусным. Видео с балкона, куда попал мячом футболист «Реала» — просто топ!

Феде Вальверде порадовал людей возле стадиона «Райо».

Реал
Райо ВальеканоЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

7 ноября мадридский «Реал» в матче 13-го тура чемпионата Испании уступил на выезде «Райо Вальекано» (2:3) и упустил лидерство в турнирной таблице. Теперь первую строчку занимает «Барселона» с 34 очками (у «галактикос» — 32 балла).

По ходу игры полузащитник «Реала» Федерико Вальверде так неудачно зарядил по мячу, что отправил его на балкон одного из домов за стадионом. Вот как это выглядело с точки зрения фанатов, заполнивших арену «Вальекас»:

Во время загрузки произошла ошибка.

А вот что зафиксировала камера счастливчиков, стоявших на том самом балконе:

Болельщик, забравший мяч себе, выставил его на продажу, цена вопроса — 200 евро. «Вальверде ударил мячом по моей квартире. Он немного поврежден от удара о дом, но все еще пригоден для игры», — говорится в объявлении.

Отметим, что на дистанции у Феде Вальверде нет проблем с точностью удара: в этом сезоне Ла Лиги он забил уже 6 голов в 13 матчах. В финале Лиги чемпионов-2021/22 уругваец вырезал голевой пас на победный гол Винисиуса Жуниора.

До чемпионата мира-2022 в Катаре «Реал» сыграет еще один матч в Примере — 10 ноября против «Кадиса». «Барселона» 8 числа встретится с «Осасуной».

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3:2
Первый тайм: 2:2
Реал
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