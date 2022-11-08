«Манчестер Сити» не будет подписывать новых игроков в январе
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что клуб не будет подписывать новых игроков в январе.
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что клуб не будет подписывать новых игроков в январе.
«Мы не собираемся подписывать никого в январе. Команда, которая сейчас есть, нас устраивает, состав останется прежним», — приводит слова Гвардиолы Goal.
После 13 туров сезона АПЛ-2022/23 «Сити» занимает второе место в турнирной таблице (32 очка). 12 ноября подопечные Гвардиолы сыграют с «Брентфордом».