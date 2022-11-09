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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
00:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Наполи» без Кварацхелии победил «Эмполи» и упрочил лидерство в Серии А

Завершился матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором «Наполи» принимал «Эмполи».

Наполи
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Источник: Reuters

Игра, которая проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Лучано Спаллетти.

На 69-й минуте встречи форвард «Наполи» Ирвин Лосано реализовал пенальти. На 74-й минуте гости остались в меньшинстве — после второй жёлтой карточки с поля был удалён игрок «Эмполи» Себастьяно Луперто. Хозяева воспользовались численным преимуществом — в концовке игры второй мяч забил Пётр Зелиньски.

Победа позволила неаполитанцам набрать 39 очков и укрепить лидерство в Серии А — команда Спаллетти на девять очков оторвалась от «Милана», у которого матч в запасе. «Эмполи» (14) — на 14-й позиции.

В 15-м туре чемпионата Италии «Наполи» примет «Удинезе», «Эмполи» дома сыграет с «Кремонезе».

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2:0
Первый тайм: 0:0
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