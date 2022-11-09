«Наполи» без Кварацхелии победил «Эмполи» и упрочил лидерство в Серии А

Игра, которая проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Лучано Спаллетти.

На 69-й минуте встречи форвард «Наполи» Ирвин Лосано реализовал пенальти. На 74-й минуте гости остались в меньшинстве — после второй жёлтой карточки с поля был удалён игрок «Эмполи» Себастьяно Луперто. Хозяева воспользовались численным преимуществом — в концовке игры второй мяч забил Пётр Зелиньски.

Победа позволила неаполитанцам набрать 39 очков и укрепить лидерство в Серии А — команда Спаллетти на девять очков оторвалась от «Милана», у которого матч в запасе. «Эмполи» (14) — на 14-й позиции.