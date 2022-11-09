«Вольфсбург» обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче чемпионата Германии
Футболисты «Вольфсбурга» обыграли дортмундскую «Боруссию» в матче 14-го тура чемпионата Германии.
Вольфсбург
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Футболисты «Вольфсбурга» обыграли дортмундскую «Боруссию» в матче 14-го тура чемпионата Германии.
Встреча в Вольфсбурге завершилась со счетом 2:0. Отличились Микки ван-де Вен (6-я минута) и Лукас Нмеча (90+1).
«Вольфсбург» продлил серию без поражений в Бундеслиге до семи матчей (четыре победы и три ничьих) и поднялся на восьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Боруссия», прервавшая серию из трех побед, с 25 очками идет на четвертом месте.