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00:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Вольфсбург» обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче чемпионата Германии

Футболисты «Вольфсбурга» обыграли дортмундскую «Боруссию» в матче 14-го тура чемпионата Германии.

Вольфсбург
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Источник: Reuters

Встреча в Вольфсбурге завершилась со счетом 2:0. Отличились Микки ван-де Вен (6-я минута) и Лукас Нмеча (90+1).

«Вольфсбург» продлил серию без поражений в Бундеслиге до семи матчей (четыре победы и три ничьих) и поднялся на восьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Боруссия», прервавшая серию из трех побед, с 25 очками идет на четвертом месте.

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2:0
Первый тайм: 1:0
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