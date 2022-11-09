«Вольфсбург» обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче чемпионата Германии

«Вольфсбург» продлил серию без поражений в Бундеслиге до семи матчей (четыре победы и три ничьих) и поднялся на восьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Боруссия», прервавшая серию из трех побед, с 25 очками идет на четвертом месте.