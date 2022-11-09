«Милан» в гостевом матче не смог обыграть аутсайдера Серии А

Финальный свисток главного арбитра встречи Антонио Рапуано зафиксировал нулевую ничью.

На 57-й минуте встречи бельгийский форвард миланцев Дивок Ориги поразил ворота хозяев, но арбитр после обращения к VAR отменил гол.

Этот результат позволил «Милану» набрать 30 очков и сократить отставание от лидера турнира — «Наполи» — до восьми очков. По итогам тура догнать команду Стефано Пиоли могут «Лацио» и «Аталанта». «Кремонезе» (7) — на 18-й позиции.