«Барселона» в меньшинстве одержала волевую победу над «Осасуной» в чемпионате Испании

ТАСС, 9 ноября. «Барселона» одержала победу над «Осасуной» в гостевом матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.

На 8-й минуте счет открыл защитник «Осасуны» Давид Гарсия. На 31-й минуте «Барселона» осталась в меньшинстве после удаления нападающего Роберта Левандовского.

Во втором тайме, играя вдесятером, гости сумели забить два гола, отличились Педри (48-я минута) и Рафинья (85).

«Барселона» продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 37 очков. Идущий вторым «Реал» сыграл на один матч меньше и имеет в активе 32 очка. «Осасуна» с 23 очками расположилась на шестой строчке.

В следующем туре, который состоится после паузы, связанной с проведением чемпионата мира, «Барселона» на своем поле сыграет с «Эспаньолом», «Осасуна» в гостях встретится с «Реал Сосьедадом».