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01:35 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» в меньшинстве одержала волевую победу над «Осасуной» в чемпионате Испании

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу каталонцев.

Осасуна
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Источник: Reuters

ТАСС, 9 ноября. «Барселона» одержала победу над «Осасуной» в гостевом матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.

На 8-й минуте счет открыл защитник «Осасуны» Давид Гарсия. На 31-й минуте «Барселона» осталась в меньшинстве после удаления нападающего Роберта Левандовского.

Источник: Reuters

Во втором тайме, играя вдесятером, гости сумели забить два гола, отличились Педри (48-я минута) и Рафинья (85).

«Барселона» продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 37 очков. Идущий вторым «Реал» сыграл на один матч меньше и имеет в активе 32 очка. «Осасуна» с 23 очками расположилась на шестой строчке.

В следующем туре, который состоится после паузы, связанной с проведением чемпионата мира, «Барселона» на своем поле сыграет с «Эспаньолом», «Осасуна» в гостях встретится с «Реал Сосьедадом».

В других матчах игрового дня «Жирона» на выезде обыграла «Эльче» (2:1), «Атлетик» дома разгромил «Вальядолид» (3:0).

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