Инвесторы из Дубая могут приобрести «Ливерпуль» за € 4,9 млрд

По сведениям источника, сумма сделки может составить порядка € 4,9 млрд. Также сообщается, что указанная арабская компания в 2007 году уже претендовала на покупку «Ливерпуля», однако предложение в чуть больше чем € 300 млн было отклонено.
Напомним, ранее глава Fenway Sports Group и владелец «Ливерпуля» Джон Генри назвал сумму, за которую готов продать клуб. Американец готов расстаться с командой за € 4,6 млрд.
Джон Генри приобрёл «Ливерпуль» в 2010 году. За время его правления клуб выиграл Лигу чемпионов (2019), английскую Премьер-лигу (2020), Суперкубок УЕФА (2019), Кубок Англии (2022), Суперкубок Англии (2022), Кубок английской лиги (2012, 2022).