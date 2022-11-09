Макгрегор заявил о намерении стать владельцем «Ливерпуля»

Боец объявил, что с удовольствием совершил бы эту сделку. «Я запросил информацию об этом, как только услышал [о продаже клуба]. Какой поворот событий!» — сообщил Макгрегор. Ранее он признавался в социальных сетях, что в будущем хочет купить футбольную команду и всерьез изучает этот вопрос.

7 ноября стало известно, что американская компания Fenway Sports Group (FSG), владеющая клубом, подготовила презентацию для потенциальных покупателей и готова отправить ее всем, кто заинтересуется командой. В компании рассматривают варианты как с полной продажей клуба, так и с привлечением новых акционеров.