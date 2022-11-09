Юрген Клопп назвал одну из главных ошибок в тренерской карьере

«Он мастер, который сделал прессинг последним трендом в мировом футболе. Одна из самых больших ошибок в моей жизни — не подписать контракт с Сон Хын Мином. Он фантастический, образец корейского футбола и лучший нападающий в мире», — цитирует Клоппа KBS.

В среду Сон Хын Мин заявил, что готов к участию в чемпионате мира в Катаре, который стартует 20 ноября, после перенесенной операции по поводу трещины кости лица возле левого глаза. «Судя по тому, что я слышал, он в хорошей форме. Может быть, если Сон Хын Мин будет играть на чемпионате мира в маске, проблем не будет», — добавил Клопп.