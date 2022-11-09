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20:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Юрген Клопп назвал одну из главных ошибок в тренерской карьере

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал отказ от подписания контракта с капитаном сборной Южной Кореи по футболу и нападающим «Тоттенхэма» Сон Хын Мином одной из самых больших ошибок в его жизни.

Тоттенхэм Хотспур
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Источник: Reuters

«Он мастер, который сделал прессинг последним трендом в мировом футболе. Одна из самых больших ошибок в моей жизни — не подписать контракт с Сон Хын Мином. Он фантастический, образец корейского футбола и лучший нападающий в мире», — цитирует Клоппа KBS.

В среду Сон Хын Мин заявил, что готов к участию в чемпионате мира в Катаре, который стартует 20 ноября, после перенесенной операции по поводу трещины кости лица возле левого глаза. «Судя по тому, что я слышал, он в хорошей форме. Может быть, если Сон Хын Мин будет играть на чемпионате мира в маске, проблем не будет», — добавил Клопп.

Сон Хын Мин перешел в «Тоттенхэм» из немецкого «Байера» летом 2015 года. В прошлом чемпионате он стал лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги. В общей сложности форвард забил 136 мячей в 344 матчах за «Тоттенхэм».

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