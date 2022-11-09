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22:03 (мск), источник: RT на русском

Петржела: Надо воссоединить дуэт Дзюба — Кокорин на Кипре, оба любят деньги больше футбола

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы.

Зенит
Арис Л
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Источник: РИА "Новости"

«Сейчас любой клуб РПЛ для Дзюбы — подарок. Придётся соглашаться на существенное понижение зарплаты и принимать любое предложение… Есть ещё один вариант: надо воссоединить дуэт Дзюба — Кокорин на Кипре. Оба любят деньги больше футбола, они сработаются», — цитирует Петржелу Sport24.

По его мнению, Дзюба является человеком, который хочет постоянно быть в центре внимания. При этом Петржела отметил, что на данный момент все обстоятельства складываются против игрока.

6 ноября стало известно, что 34-летний футболист и турецкий «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.

Дзюба известен по выступлениям за московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». 18 августа нападающий подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 34-летний футболист забил один мяч в пяти матчах.

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