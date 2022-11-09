Петржела: Надо воссоединить дуэт Дзюба — Кокорин на Кипре, оба любят деньги больше футбола

«Сейчас любой клуб РПЛ для Дзюбы — подарок. Придётся соглашаться на существенное понижение зарплаты и принимать любое предложение… Есть ещё один вариант: надо воссоединить дуэт Дзюба — Кокорин на Кипре. Оба любят деньги больше футбола, они сработаются», — цитирует Петржелу Sport24.

По его мнению, Дзюба является человеком, который хочет постоянно быть в центре внимания. При этом Петржела отметил, что на данный момент все обстоятельства складываются против игрока.

6 ноября стало известно, что 34-летний футболист и турецкий «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.