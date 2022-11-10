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01:13 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» и вышел в ⅛ финала Кубка английской лиги

ТАСС, 10 ноября. Футболисты «Манчестер Сити» со счетом 2:0 дома обыграли «Челси» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги. Встреча прошла в среду.

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Источник: AFP 2022

Забитыми мячами отметились Рияд Марез (53-я минута) и Хулиан Альварес (58).

Соперник «Манчестер Сити» по ⅛ финала определится позднее.

В ⅛ финала кроме «Манчестер Сити» вышли «Ливерпуль», «Лестер», «Вулверхэмптон», «Ноттингем Форест», «Ньюкасл», «Саутгемптон», «Брайтон», «Гиллингем», «Линкольн», «Чарльтон», «Милтон Кинс», «Борнмут», «Блэкберн», «Бёрнли». Последний участник ⅛ финала определится в ночь на пятницу в матче между «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллой».

Кубок английской лиги проводится с 1960 года. В нем принимают участие клубы из четырех высших дивизионов чемпионата Англии. Победитель получит право на участие в Лиге конференций в следующем сезоне. Рекордсменом по победам является действующий обладатель кубка «Ливерпуль», выигравший турнир девять раз.

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