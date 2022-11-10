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09:45 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Три английских топ-клуба вылетели из Кубка лиги после первого матча

«Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал» выбыли в третьем раунде Кубка лиги. Для команд Английской премьер-лиги (АПЛ) это был первый матч в турнире.

Челси
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
Ливерпуль
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Сильнейшие клубы Англии отреагировали на сверхплотный календарь, отрядив на матчи Кубка лиги полурезервные составы, что, впрочем, привычное дело для этого турнира.

«Челси» сразу же попал на «Манчестер Сити», который также играл без ряда лидеров — на скамейке запасных матч провели Кевин де Брюйне, Эрлинг Холанд и Фил Фоден. «Сити» забил два безответных мяча — отличились Хулиан Альварес и Рияд Марез.

«Арсенал» уступил «Брайтону» (1:3), а «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форесту» (0:2). Также турнир покинули клубы АПЛ «Вест Хэм», «Лидс» и «Эвертон».

«Ливерпуль», главный тренер которого Юрген Клопп чаще всех подвергает критики календарь, прошел в следующий круг, обыграв клуб Чемпионшипа «Дерби». В основное время мячей не было забито, а в серии пенальти ярко проявил себя резервный голкипер «Ливерпуля» Куивин Келлахер, отразивший три удара.

«Ливерпуль» является действующим обладателем трофея и чаще всех выигрывал Кубок лиги (девять раз).

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