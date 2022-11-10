Жерар Пике: «Футбол устарел как продукт, нужно менять правила. 90 минут — это слишком много»
Жерар Пике высказался о будущем футбола.
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Жерар Пике высказался о будущем футбола.
«Нужно постараться модифицировать правила, которые существуют уже много лет, и изменить их. Я понимаю, что это сложно. Но такое случается со всеми видами спорта. Нужно найти способ привлечения внимания.
Сейчас в мире существует много разного контента, помимо спорта. У тебя есть несколько свободных часов, и за это время ты хочешь получить как можно больше разной информации. Нужно создавать короткие продукты, которые будут вызывать воодушевление.
90 минут — слишком много, по моему мнению. Нужно искать правила, которые будут интереснее. У меня такое чувство, что сейчас футбол как продукт устарел», — сказал защитник, несколько дней назад объявивший об уходе из «Барселоны» и завершении карьеры.