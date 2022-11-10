Хвича продлит контракт с «Наполи» до 2028-го. Зарплата вырастет с 1 до 2 млн евро, отступные — с 35 до 100 млн
Хвича Кварацхелия продлит контракт с «Наполи» до 2028 года.
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Хвича Кварацхелия продлит контракт с «Наполи» до 2028 года.
Как утверждает Иван Карпов, вингер подпишет новое соглашение сроком до 2028 года с увеличением зарплаты в два раза — теперь он будет получать 2 млн евро в год.
Также увеличится размер отступных, прописанных в контракте Хвичи с «Наполи». Вместо 35 млн евро они теперь составят 100 млн евро.
Отмечается, что интерес к грузину проявляют «Реал», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Барселона». Поэтому, продлевая контракт с Хвичей и повышая его отступные, «Наполи» защищает себя от возможного ухода игрока.
В этом сезоне 21-летний футболист забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 17 играх за «Наполи» во всех турнирах.