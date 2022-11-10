«Хочу попробовать, чтобы не жалеть». Игрок сборной Казахстана рассказал о трансфере в клуб РПЛ

Источник: ФК "Актобе"

«Если говорить о прошлом зимнем трансферном окне, то на меня действительно выходило много людей, из России был большой интерес от средних команд РПЛ. Но никакой конкретики не было. А вот со стороны “Актобе” было четкое предложение, они сказали, мы все сделаем, чтобы ты был у нас. Поэтому я принял такое решение.

Если бы поступило конкретное предложения от российского или другого зарубежного клуба, я бы поехал туда. Хочу попробовать себя в иностранном чемпионате, чтобы потом не жалеть. Пока есть силы, возраст, надо это делать, не бояться. Но пока ничего конкретного нет", — отметил Касым.