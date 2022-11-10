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18:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Хочу попробовать, чтобы не жалеть». Игрок сборной Казахстана рассказал о трансфере в клуб РПЛ

Защитник «Актобе» и сборной Казахстана Алибек Касым в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, мог ли он перейти в клуб РПЛ прошлой зимой и готов ли к новому вызову в предстоящее трансферное окно.

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Источник: ФК "Актобе"

«Если говорить о прошлом зимнем трансферном окне, то на меня действительно выходило много людей, из России был большой интерес от средних команд РПЛ. Но никакой конкретики не было. А вот со стороны “Актобе” было четкое предложение, они сказали, мы все сделаем, чтобы ты был у нас. Поэтому я принял такое решение.

Если бы поступило конкретное предложения от российского или другого зарубежного клуба, я бы поехал туда. Хочу попробовать себя в иностранном чемпионате, чтобы потом не жалеть. Пока есть силы, возраст, надо это делать, не бояться. Но пока ничего конкретного нет", — отметил Касым.

Добавим, что в нынешнем сезоне КПЛ Касым провел 25 матчей и забил семь голов. «Актобе» финишировал на втором месте в чемпионате Казахстана и получил путевку в квалификацию Лиги конференций.

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