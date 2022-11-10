«Тобол» задумался над сменой главного тренера

Источник: ФК "Тобол"

Руководство клуба готово рассмотреть другие кандидатуры на пост наставника. Ясность в этом вопросе должна наступить в конце года.

Балканец возглавил костанайскую команду в мае текущего года, однако не смог защитить с клубом чемпионский титул в КПЛ. Также «Тобол» неудачно выступил в еврокубках, не сумев пробиться в групповой этап Лиги конференций.