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10 ноября, источник: Vesti.kz

«Тобол» задумался над сменой главного тренера

Сербский специалист Милан Миланович может покинуть пост главного тренера «Тобола», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тобол КсЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Тобол"

Руководство клуба готово рассмотреть другие кандидатуры на пост наставника. Ясность в этом вопросе должна наступить в конце года.

Балканец возглавил костанайскую команду в мае текущего года, однако не смог защитить с клубом чемпионский титул в КПЛ. Также «Тобол» неудачно выступил в еврокубках, не сумев пробиться в групповой этап Лиги конференций.

До прихода в «Тобол» Миланович тренировал ряд сербских клубов, а также возглавлял молдавский «Шериф», армянский «Алашкерт» и павлодарский «Иртыш».

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