«Тобол» задумался над сменой главного тренера
Сербский специалист Милан Миланович может покинуть пост главного тренера «Тобола», сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Сербский специалист Милан Миланович может покинуть пост главного тренера «Тобола», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Руководство клуба готово рассмотреть другие кандидатуры на пост наставника. Ясность в этом вопросе должна наступить в конце года.
Балканец возглавил костанайскую команду в мае текущего года, однако не смог защитить с клубом чемпионский титул в КПЛ. Также «Тобол» неудачно выступил в еврокубках, не сумев пробиться в групповой этап Лиги конференций.
До прихода в «Тобол» Миланович тренировал ряд сербских клубов, а также возглавлял молдавский «Шериф», армянский «Алашкерт» и павлодарский «Иртыш».