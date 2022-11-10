Суперлига жива и готовится нанести УЕФА новый удар. Новые подробности не загнувшегося проекта

Ночь с 18 на 19 апреля 2021 года многие любители футбола запомнят навсегда. Именно тогда президент «Реала» Флорентино Перес объявил о создании Суперлиги. Инициативу не одобрили почти все: от фанатов и игроков до тренеров команд-революционеров и главных чиновников мирового футбола. Под их мощнейшим влиянием проект развалился за несколько суток после анонса.

Казалось, что провальная идея ушла в историю и в ближайшее время не вернется. Но оказывается, что проект Суперлиги еще жив. Более того — его активно продвигают.

Новые детали Суперлиги

Неожиданно для всех на горизонте появился генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт. Должность гендира в проекте появилась совсем недавно, а сам Райхарт до того не принимал участия в делах, связанных с футболом. Вот его главные тезисы из интервью в подкасте Тони Крооса:

— Проект Суперлиги жив, и идея развивается. Многие клубы Европы согласны с видением «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» по поводу дальнейшего развития футбола. На данный момент проводятся переговоры с некоторыми клубами АПЛ.

— Суперлига готова к диалогу с УЕФА и хочет обсуждать с организацией различные идеи. Запуск проекта намечен на сезон-2024/25.

— Рассматривается новый формат в виде кругового турнира, где по окончании сезона будут выбывать несколько команд.

— Футбол только выиграет от честного диалога без ограничений и нацеленного на дальнейшие реформы.

Почему Суперлига провалилась?

Судя по всему, подвижники Суперлиги пытаются оседлать новую волну. Первая захлебнулась в самом начале, когда идея проекта только была обнародована. Хотя президент «Реала» Флорентино Перес, главный оратор Суперлиги, объяснял необходимость перемен.

«Что-то нужно делать, потому что молодежь в возрасте от 14 до 24 лет отказывается от футбола, потому что он утомляет их перед другими развлечениями, которые они предпочитают. По всему миру насчитывается четыре миллиарда футбольных фанатов, половина из которых — фанаты клубов Суперлиги».

Главная проблема турнира заключалась в том, что он должен был быть закрытым: 12 топ-клубов, покинувшие ради Суперлиги внутренние чемпионаты и Лигу чемпионов. Ну и мало кому понравилось, что эту махинацию топ-клубы провернули у всех за спиной.

«Наши соревнования никогда не будут закрытым турниром для группы жадных клубов, — говорил президент УЕФА Александер Чеферин. — Любая команда должна иметь возможность претендовать на участие и участвовать в наших турнирах — исходя из результатов на поле. УЕФА и весь футбольный мир объединились против позорного предложения, против нескольких европейских клубов, ведомых чувством жадности, и ничем больше».

Главным противником Суперлиги является президент испанского чемпионата Хавьер Тебас. Вот его слова для документального фильма Sky «Супералчные: битва за футбол»: «Идея Суперлиги витала в воздухе многие годы. Думал ли я, что это всегда будет занозой в заднице? Да. Предполагал ли, что когда-нибудь может реально случиться? Нет».

Также против Суперлиги выступает главный тренер «Ливерпуля Юрген Клопп: “Я надеюсь, что этой Суперлиги никогда не будет. Учитывая, как работает Лига чемпионов и Лига Европы, футбол стал отличным продуктом. Для меня Лига чемпионов — это Суперлига, в которой вы не всегда играете против одних и тех же команд. Почему мы должны создавать систему, в которой “Ливерпуль” играет против “Реала” 10 лет подряд? Кто хочет видеть это каждый год?”.

Болельщики клубов — участников Суперлиги выходили к стадионам, призывая покинуть Суперлигу. И это сработало — один за другим клубы вышли из проекта (остались только «Барселона», «Реал» и «Ювентус», попавшие под санкции УЕФА).

Зачем нужна Суперлига?

Бернд Райхарт выделил две главные проблемы мирового футбола: спад интереса молодой аудитории к футболу и большое количество незначительных матчей.

Райхарт даже успел раскритиковать новый формат Лиги чемпионов, который вступит в силу с сезона-2024/25: «Честно говоря, в новом формате ЛЧ я не вижу, чтобы было что-то учтено. Фактически станет даже хуже. Я вижу больше незначительных матчей. Система должна быть пересмотрена и переосмыслена».