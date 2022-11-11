«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» и вышел в ⅛ финала Кубка английской лиги

В составе победителей голы забили Антони Марсьяль (49-я минута), Маркус Рэшфорд (67), Бруну Фернандеш (78) и Скотт Мактоминей (90+1). У «Астон Виллы» отличился Олли Уоткинс (48), на 61-й минуте мяч в свои ворота забил защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот.

6 ноября команды встретились в матче чемпионата Англии, тогда команда из Бирмингема одержала домашнюю победу со счетом 3:1. Та встреча стала первой для испанца Унаи Эмери на посту главного тренера «Астон Виллы».

Ранее в ⅛ финала вышли «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Лестер», «Вулверхэмптон», «Ноттингем Форест», «Ньюкасл», «Саутгемптон», «Брайтон», «Гиллингем», «Линкольн», «Чарльтон», «Милтон Кинс», «Борнмут», «Блэкберн», «Бёрнли». Пары этой стадии определятся по итогам жеребьевки.