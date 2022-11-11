Текущие события
Футбол. Зарубежный
10.11
Реал
Кадис
21
Футбол. Зарубежный
10.11
Лацио
Монца
10
Футбол. Зарубежный
10.11
Валенсия
Бетис
30
Футбол. Зарубежный
10.11
Райо Вальекано
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
10.11
Верона
Ювентус
01
Футбол. Премьер-лига
19:00
Нижний Новгород
Ахмат
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
6.11
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
12
6.11
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
31
6.11
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
14
6.11
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
12
6.11
Челси
Арсенал
01
5.11
Эвертон
Лестер
02
5.11
Лидс
Борнмут
43
5.11
Манчестер Сити
Фулхэм
21
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
01:11 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» и вышел в ⅛ финала Кубка английской лиги

ТАСС, 11 ноября. Футболисты «Манчестер Юнайтед» дома со счетом 4:2 обыграли «Астон Виллу» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги. Встреча прошла в четверг на стадионе «Олд Траффорд».

Манчестер Юнайтед
Астон ВиллаЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В составе победителей голы забили Антони Марсьяль (49-я минута), Маркус Рэшфорд (67), Бруну Фернандеш (78) и Скотт Мактоминей (90+1). У «Астон Виллы» отличился Олли Уоткинс (48), на 61-й минуте мяч в свои ворота забил защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот.

6 ноября команды встретились в матче чемпионата Англии, тогда команда из Бирмингема одержала домашнюю победу со счетом 3:1. Та встреча стала первой для испанца Унаи Эмери на посту главного тренера «Астон Виллы».

Ранее в ⅛ финала вышли «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Лестер», «Вулверхэмптон», «Ноттингем Форест», «Ньюкасл», «Саутгемптон», «Брайтон», «Гиллингем», «Линкольн», «Чарльтон», «Милтон Кинс», «Борнмут», «Блэкберн», «Бёрнли». Пары этой стадии определятся по итогам жеребьевки.

Кубок английской лиги проводится с 1960 года. В нем принимают участие клубы из четырех высших дивизионов чемпионата Англии. Победитель получит право на участие в Лиге конференций в следующем сезоне. Рекордсменом по победам является действующий обладатель кубка «Ливерпуль», выигравший турнир девять раз.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 WADA устало ждать. Допинговое дело Валиевой передано в Спортивный арбитражный суд
Всемирный боксерский совет исключит россиян и белорусов из рейтингов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь