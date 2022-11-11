«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» и вышел в ⅛ финала Кубка английской лиги

В составе победителей голы забили Антони Марсьяль (49-я минута), Маркус Рэшфорд (67), Бруну Фернандеш (78) и Скотт Мактоминей (90+1). У «Астон Виллы» отличился Олли Уоткинс (48), на 61-й минуте мяч в свои ворота забил защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот.
6 ноября команды встретились в матче чемпионата Англии, тогда команда из Бирмингема одержала домашнюю победу со счетом 3:1. Та встреча стала первой для испанца Унаи Эмери на посту главного тренера «Астон Виллы».
Ранее в ⅛ финала вышли «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Лестер», «Вулверхэмптон», «Ноттингем Форест», «Ньюкасл», «Саутгемптон», «Брайтон», «Гиллингем», «Линкольн», «Чарльтон», «Милтон Кинс», «Борнмут», «Блэкберн», «Бёрнли». Пары этой стадии определятся по итогам жеребьевки.
Кубок английской лиги проводится с 1960 года. В нем принимают участие клубы из четырех высших дивизионов чемпионата Англии. Победитель получит право на участие в Лиге конференций в следующем сезоне. Рекордсменом по победам является действующий обладатель кубка «Ливерпуль», выигравший турнир девять раз.