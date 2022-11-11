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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
02:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» обыграл «Кадис» в заключительном матче испанской Ла Лиги перед ЧМ

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Мадридский «Реал» одержал победу над «Кадисом» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: Пресс-служба клуба "Реал Мадрид"

Встреча, которая прошла в Мадриде, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей мячи забили Эдер Милитао (40-я минута) и Тони Кроос (70). У гостей отличился Лукас Перес (81).

«Реал» с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая на два балла от лидирующей «Барселоны». В активе «Кадиса» 11 очков. Клуб располагается на 19-й строчке. Следующий тур чемпионата Испании пройдет после чемпионата мира по футболу. 31 декабря мадридцы сыграют на выезде с «Вальядолидом».

В других матчах 14-го тура «Валенсия» обыграла «Бетис» со счетом 3:0, а футболисты «Райо Вальекано» сыграли вничью с «Сельтой» (0:0).

Реал
2:1
Первый тайм: 1:0
Кадис
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