«Реал» обыграл «Кадис» в заключительном матче испанской Ла Лиги перед ЧМ

Встреча, которая прошла в Мадриде, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей мячи забили Эдер Милитао (40-я минута) и Тони Кроос (70). У гостей отличился Лукас Перес (81).

«Реал» с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая на два балла от лидирующей «Барселоны». В активе «Кадиса» 11 очков. Клуб располагается на 19-й строчке. Следующий тур чемпионата Испании пройдет после чемпионата мира по футболу. 31 декабря мадридцы сыграют на выезде с «Вальядолидом».