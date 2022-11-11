Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Нижний Новгород
Ахмат
Футбол. Зарубежный
10.11
Реал
Кадис
21
Футбол. Зарубежный
10.11
Лацио
Монца
10
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия М
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
10.11
Валенсия
Бетис
30
Футбол. Зарубежный
10.11
Райо Вальекано
Сельта
00
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
6.11
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
12
6.11
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
31
6.11
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
14
6.11
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
12
6.11
Челси
Арсенал
01
5.11
Эвертон
Лестер
02
5.11
Лидс
Борнмут
43
5.11
Манчестер Сити
Фулхэм
21
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«МЮ» взял реванш у Эмери, «Ювентус» уже в четверке, такой Кроос помог бы Германии

Главные события четверга в европейском футболе.

Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Реал
Кадис
Верона
Ювентус
Лацио
МонцаЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Англия: справились без Роналду

Всего несколько дней назад «МЮ» попал на дебют Унаи Эмери в «Астон Вилле» и бесславно покинул Бирмингем. Правда, сравнивать игры разных турниров — сомнительная практика. Тем более применительно к Кубку лиги, где Криштиану Роналду даже не было в заявке, а Де Хеа, Каземиро, Мартинес, Шоу и Эриксен начали матч на скамейке запасных.

Естественно, на «Олд Траффорд» план Эмери не предполагал стартового штурма. Напротив, «Вилла» действовала прагматично, а стоило «красным дьяволам» во втором тайме пару раз дать слабину и оставить свободные зоны, мгновенно следовало наказание. Сначала от защитников ускользнул Уоткинс, а потом Бэйли, выполняя скидку головой, заставил допустившего позиционную ошибку Диогу Далота срезать мяч в собственные ворота.

Однако, в отличие от матча АПЛ, у Эрика тен Хага нашлось чем ответить. Первый гол забил Марсьяль. Второй — Рэшфорд, который, загубив перед этим верный момент, распорядился следующим шансом с образцовым хладнокровием. А уже при 2:2 гостей просто вдавили в штрафную, и штурм завершился логичным третьим голом. Бруну Фернандеш получил помощь в виде рикошета от соперника, и уже в добавленное время Мактоминай эффектно в падении замкнул подачу Гарначо. Это, конечно, не полноценный реванш, но настроение у поклонников «Юнайтед» совсем другое.

Испания: Ла Лига на каникулах

Футбол

Испания 2022/2023
Тур 14, 10.11.2022, 23:30

Реал2Кадис1

Перед игрой на «Сантьяго Бернабеу» испанские статистики напомнили: «Реал» не выдавал серии из трех матчей без побед со времен Зинедина Зидана. С одной стороны, это просто факт. С другой, с учетом некоторого спада в игре мадридцев, было о чем задуматься даже в игре с девятнадцатой командой ла лиги. Тем более в заявке чемпиона снова не было Бензема.

И «Кадис» долго не давал хозяевам развернуться, но единственный просчет при создании искусственного офсайда имел печальные для него последствия. В результате Эдер Милитао остался в одиночестве напротив ворот, а Кроос выполнил такую подачу, что промахнуться было невозможно. И уже сам немец удвоил счет шикарным ударом с лета, после чего многие в Германии с грустью вспомнили о том, что Тони после прошлогоднего Евро завершил карьеру в сборной.

Что до игры в испанской столице, то «Реал» даже при 2:0 заставил своих болельщиков поволноваться, придумав проблемы на ровном месте. Для начала Модрич немыслимым образом промахнулся с нескольких метров после умнейшего паса Винисиуса Жуниора, после чего не зафиксировавший мяч Куртуа подарил гол Лукасу Пересу. И вот был бы шок, если бы в компенсированное время Собрино не испортил почти идеальный момент. Но мяч прошел выше, «Реал» отстает от «Барселоны» на два очка, а гонка за титулом продолжится уже после мирового первенства.

Италия: мексиканский вундеркинд

Футбол

Италия 2022/2023
Тур 14, 10.11.2022, 20:30

Верона0Ювентус1

Выступление «Ювентуса» в этом сезоне чем-то напоминает последние годы предыдущего этапа Массимилиано Аллегри. Тогда туринцы периодически буксовали на старте сезона, но потом переключали скорости и убирали на дистанции одного конкурента за другим. Отличие заключается в том, что ни о каком скудетто сейчас говорить не приходится, но перед визитом в Верону бьянконери получили возможность закрепиться в лигочемпионской четверке.

После пяти побед, да еще и при яркой игре против «Интера», успех казался очевидным. Однако «Верона», которую Сальваторе Боккетти никак не поднимет с последнего места, что называется, уперлась. Только продержаться ей удалось час, а стоило дать гостям чуть простора, и Милик с Рабьо организовали гол Кина. Для победы этого хватило.

Во время загрузки произошла ошибка.

А в Вероне будут негодовать по поводу судейства, так как судья не посчитал контакт мяча с рукой игрока «Юве» достойным назначения пенальти. В другом эпизоде 11-метровый, напротив, отменили, так как проводивший за туринцев 350-й матч Бонуччи не нарушал правил в штрафной и сыграл в мяч. Алекса Сандру арбитр в итоге удалил, однако жертва того стоила: в компенсированное время выходившего один на один Лазанью бразилец сбил в сантиметрах от штрафной.

Футбол

Италия 2022/2023
Тур 14, 10.11.2022, 22:45

Лацио1Монца0

«Ювентус» провел на третьем месте чуть более двух часов — до финального свистка в игре «Лацио». Но как же круто начала игру «Монца»! И как было обидно гостям, когда эффектный гол Петаньи пяткой отменили из-за офсайда. А в итоге римляне добились своего уже во втором тайме в атаке, которая стала симбиозом опыта и молодости.

Ворота атаковал 35-летний Педро, и на добивании отличился забивший свой первый гол на таком уровне 17-летний мексиканец Ромеро. Благодаря этому юноше «орлы» взлетели на второе место, оставив за спиной «Милан». После таких результатов четверга воскресная игра «Ювентуса» и «Лацио» станет центральной в последнем перед ЧМ-2022 туре.

Во время загрузки произошла ошибка.

Статистика дня

5 подряд сухих побед в серии А «Ювентус» не одерживал с 2018 года.

7 последних матчей Ла Лиги, которые игрались в четверг, не знает поражений «Валенсия» (+6=1).

Автор: Андрей Кузичев

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь