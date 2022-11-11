«МЮ» взял реванш у Эмери, «Ювентус» уже в четверке, такой Кроос помог бы Германии

Англия: справились без Роналду

Всего несколько дней назад «МЮ» попал на дебют Унаи Эмери в «Астон Вилле» и бесславно покинул Бирмингем. Правда, сравнивать игры разных турниров — сомнительная практика. Тем более применительно к Кубку лиги, где Криштиану Роналду даже не было в заявке, а Де Хеа, Каземиро, Мартинес, Шоу и Эриксен начали матч на скамейке запасных.

Естественно, на «Олд Траффорд» план Эмери не предполагал стартового штурма. Напротив, «Вилла» действовала прагматично, а стоило «красным дьяволам» во втором тайме пару раз дать слабину и оставить свободные зоны, мгновенно следовало наказание. Сначала от защитников ускользнул Уоткинс, а потом Бэйли, выполняя скидку головой, заставил допустившего позиционную ошибку Диогу Далота срезать мяч в собственные ворота.

Однако, в отличие от матча АПЛ, у Эрика тен Хага нашлось чем ответить. Первый гол забил Марсьяль. Второй — Рэшфорд, который, загубив перед этим верный момент, распорядился следующим шансом с образцовым хладнокровием. А уже при 2:2 гостей просто вдавили в штрафную, и штурм завершился логичным третьим голом. Бруну Фернандеш получил помощь в виде рикошета от соперника, и уже в добавленное время Мактоминай эффектно в падении замкнул подачу Гарначо. Это, конечно, не полноценный реванш, но настроение у поклонников «Юнайтед» совсем другое.

Испания: Ла Лига на каникулах

Футбол Испания 2022/2023 Тур 14, 10.11.2022, 23:30 Реал 2 Кадис 1

Перед игрой на «Сантьяго Бернабеу» испанские статистики напомнили: «Реал» не выдавал серии из трех матчей без побед со времен Зинедина Зидана. С одной стороны, это просто факт. С другой, с учетом некоторого спада в игре мадридцев, было о чем задуматься даже в игре с девятнадцатой командой ла лиги. Тем более в заявке чемпиона снова не было Бензема.

И «Кадис» долго не давал хозяевам развернуться, но единственный просчет при создании искусственного офсайда имел печальные для него последствия. В результате Эдер Милитао остался в одиночестве напротив ворот, а Кроос выполнил такую подачу, что промахнуться было невозможно. И уже сам немец удвоил счет шикарным ударом с лета, после чего многие в Германии с грустью вспомнили о том, что Тони после прошлогоднего Евро завершил карьеру в сборной.

Что до игры в испанской столице, то «Реал» даже при 2:0 заставил своих болельщиков поволноваться, придумав проблемы на ровном месте. Для начала Модрич немыслимым образом промахнулся с нескольких метров после умнейшего паса Винисиуса Жуниора, после чего не зафиксировавший мяч Куртуа подарил гол Лукасу Пересу. И вот был бы шок, если бы в компенсированное время Собрино не испортил почти идеальный момент. Но мяч прошел выше, «Реал» отстает от «Барселоны» на два очка, а гонка за титулом продолжится уже после мирового первенства.

Италия: мексиканский вундеркинд

Футбол Италия 2022/2023 Тур 14, 10.11.2022, 20:30 Верона 0 Ювентус 1

Выступление «Ювентуса» в этом сезоне чем-то напоминает последние годы предыдущего этапа Массимилиано Аллегри. Тогда туринцы периодически буксовали на старте сезона, но потом переключали скорости и убирали на дистанции одного конкурента за другим. Отличие заключается в том, что ни о каком скудетто сейчас говорить не приходится, но перед визитом в Верону бьянконери получили возможность закрепиться в лигочемпионской четверке.

После пяти побед, да еще и при яркой игре против «Интера», успех казался очевидным. Однако «Верона», которую Сальваторе Боккетти никак не поднимет с последнего места, что называется, уперлась. Только продержаться ей удалось час, а стоило дать гостям чуть простора, и Милик с Рабьо организовали гол Кина. Для победы этого хватило.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fSKqFP3nMuo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А в Вероне будут негодовать по поводу судейства, так как судья не посчитал контакт мяча с рукой игрока «Юве» достойным назначения пенальти. В другом эпизоде 11-метровый, напротив, отменили, так как проводивший за туринцев 350-й матч Бонуччи не нарушал правил в штрафной и сыграл в мяч. Алекса Сандру арбитр в итоге удалил, однако жертва того стоила: в компенсированное время выходившего один на один Лазанью бразилец сбил в сантиметрах от штрафной.

Футбол Италия 2022/2023 Тур 14, 10.11.2022, 22:45 Лацио 1 Монца 0

«Ювентус» провел на третьем месте чуть более двух часов — до финального свистка в игре «Лацио». Но как же круто начала игру «Монца»! И как было обидно гостям, когда эффектный гол Петаньи пяткой отменили из-за офсайда. А в итоге римляне добились своего уже во втором тайме в атаке, которая стала симбиозом опыта и молодости.

Ворота атаковал 35-летний Педро, и на добивании отличился забивший свой первый гол на таком уровне 17-летний мексиканец Ромеро. Благодаря этому юноше «орлы» взлетели на второе место, оставив за спиной «Милан». После таких результатов четверга воскресная игра «Ювентуса» и «Лацио» станет центральной в последнем перед ЧМ-2022 туре.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Yad2WgZ0HC0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Статистика дня

5 подряд сухих побед в серии А «Ювентус» не одерживал с 2018 года.

7 последних матчей Ла Лиги, которые игрались в четверг, не знает поражений «Валенсия» (+6=1).