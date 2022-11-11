Двукратный чемпион в составе «Астаны» поедет на ЧМ-2022 по футболу

В списке оказался и полузащитник Неманья Максимович, который в составе «Астаны» становился чемпионом КПЛ в сезонах 2015 и 2016.

ЧМ пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сербия в квартете G сыграет с Бразилией, Швейцарией и Камеруном. Все матчи покажут в прямом эфире в Казахстане.