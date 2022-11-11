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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:04 (мск), источник: Vesti.kz

Двукратный чемпион в составе «Астаны» поедет на ЧМ-2022 по футболу

Сборная Сербии по футболу назвала состав на чемпионат мира-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: twitter.com/fssrbije

В списке оказался и полузащитник Неманья Максимович, который в составе «Астаны» становился чемпионом КПЛ в сезонах 2015 и 2016.

Вратари: Марко Дмитрович («Севилья»), Предраг Райкович («Мальорка»), Ваня Милинкович-Савич («Торино»).

Защитники: Стефан Митрович («Хетафе»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Страхинья Павлович («Зальцбург»), Милош Велькович («Вердер»), Филип Младенович («Легия»), Страхинья Эракович («Црвена Звезда»), Срджан Бабич («Альмерия»).

Полузащитники: Неманья Гудель («Севилья»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Саша Лукич («Торино»), Марко Груйич («Порту»), Филип Костич («Ювентус»), Урош Рачич («Брага»), Неманья Максимович («Хетафе»), Иван Илич, Дарко Лазович (оба — «Верона»), Андрия Живкович (ПАОК).

Нападающие: Душан Тадич («Аякс»), Александар Митрович («Фулхэм»), Душан Влахович («Ювентус»), Филип Джуричич («Сампдория»), Лука Йович («Фиорентина»), Неманья Радоньич («Торино»).

ЧМ пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сербия в квартете G сыграет с Бразилией, Швейцарией и Камеруном. Все матчи покажут в прямом эфире в Казахстане.

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