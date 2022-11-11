Клуб КПЛ понес потерю

Пешич перешел в «Каспий» в июле текущего года. Провел 12 матчей во всех турнирах и забил пять голов. Также известен своими выступлениями за карагандинский «Шахтер» и кызылординский «Кайсар». «Каспий» финишировал на девятом месте в таблице КПЛ, набрав 31 балл в 26 матчах.