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19:35 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ понес потерю

Хорватский футболист Иван Пешич покинул «Каспий». Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

КаспийЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Каспий"

Отмечается, что 30-летний игрок покинул актаускую команду в связи с истечением срока контракта.

Пешич перешел в «Каспий» в июле текущего года. Провел 12 матчей во всех турнирах и забил пять голов. Также известен своими выступлениями за карагандинский «Шахтер» и кызылординский «Кайсар». «Каспий» финишировал на девятом месте в таблице КПЛ, набрав 31 балл в 26 матчах.

Ранее сообщалось, что у клуба будет новый главный тренер.

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