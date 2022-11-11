Руни назвал неприемлемым поведение Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Ранее Роналду был отстранен от тренировок с главной командой «МЮ» и пропустил матч 13-го тура чемпионата Англии против лондонского «Челси» (1:1) после того, как покинул стадион «Олд Траффорд» до финального свистка в матче против «Тоттенхэма» (2:0), который провел на скамейке запасных. Сам Роналду объяснил свое поведение тем, что его захлестнули эмоции. Летом СМИ сообщали, что португалец хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за неучастия команды в Лиге чемпионов.

«То, что он творил с самого начала сезона, неприемлемо для “Манчестер Юнайтед”. Это не идет на пользу клубу, который в данный момент пытается восстановиться. Криштиану нужно опустить голову, работать и быть готовым сыграть, когда скажет тренер. Если он это сделает, то будет полезен. Если же нет — будет нежелательной помехой», — цитирует Руни talksport.com.