Руни назвал неприемлемым поведение Роналду в «Манчестер Юнайтед»
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни назвал неприемлемым поведение нападающего Криштиану Роналду в манкунианском клубе.
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни назвал неприемлемым поведение нападающего Криштиану Роналду в манкунианском клубе.
Ранее Роналду был отстранен от тренировок с главной командой «МЮ» и пропустил матч 13-го тура чемпионата Англии против лондонского «Челси» (1:1) после того, как покинул стадион «Олд Траффорд» до финального свистка в матче против «Тоттенхэма» (2:0), который провел на скамейке запасных. Сам Роналду объяснил свое поведение тем, что его захлестнули эмоции. Летом СМИ сообщали, что португалец хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за неучастия команды в Лиге чемпионов.
«То, что он творил с самого начала сезона, неприемлемо для “Манчестер Юнайтед”. Это не идет на пользу клубу, который в данный момент пытается восстановиться. Криштиану нужно опустить голову, работать и быть готовым сыграть, когда скажет тренер. Если он это сделает, то будет полезен. Если же нет — будет нежелательной помехой», — цитирует Руни talksport.com.
Руни 37 лет, в настоящее время он является главным тренером американского «Ди Си Юнайтед». Руни является лучшим бомбардиром в истории манкунианцев и сборной Англии.