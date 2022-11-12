Перес рассматривает вариант приглашения Моуринью в «Реал» после ухода Анчелотти

По сведениям источника, президент мадридского клуба Флорентино Перес рассматривает вариант приглашения португальского специалиста после ухода Карло Анчелотти в следующем сезоне по окончании контракта. В списке потенциальных кандидатов есть также и другие тренеры.

Действующий контракт Моуринью с «Ромой» рассчитан до июня 2024 года. Португалец работает в римском клубе с июля 2021 года. После 14 туров Серии А «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата, имея в своём активе 26 очков. На первом месте находится «Наполи», набрав 38 очков.