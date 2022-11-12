«Манчестер Сити» дома проиграл «Брентфорду», пропустив гол на 90+8-й минуте

Встреча между команда проходила на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток главного арбитра матча Питера Бэнкса прозвучал в 15:30 мск.

Несмотря на статусность хозяев, вперёд во встрече вышли именно гости. Произошло это на 16-й минуте встречи, когда нападающий «шмелей» Айван Тони уверенно реализовал свой голевой момент.

«Горожане» сумели сравнять счёт только к концу первой половины игры, когда атакующий полузащитник Фил Фоден на 45+1-й минуте забил гол после паса защитника Мануэля Аканджи.

Во втором тайме команды долгое время не смогли выйти вперёд. В самой концовке встречи это удалось сделать «шмелям» — на 90+8-й минуте Айван Тони с передачи Джоша да Силвы забил победный гол за свою команду — 2:1.