Бывший игрок «Зенита» испортил дебют Ваноли на посту главного тренера «Венеции»

Команда проиграла «Реджине» со счетом 1:2 в рамках 13-го тура итальянской серии B.

Ваноли получил желтую на 39-й минуте встречи, зато его команда выиграла первую половину со счетом 1:0.

Во втором тайме «Реджина», которую тренирует Филиппо Индзаги, забила два мяча, причем второй гол забил экс-игрок «Зенита» Эрнани.