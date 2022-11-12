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18:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бывший игрок «Зенита» испортил дебют Ваноли на посту главного тренера «Венеции»

Паоло Ваноли дебютировал на посту главного тренера «Венеции».

ВенецияЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Команда проиграла «Реджине» со счетом 1:2 в рамках 13-го тура итальянской серии B.

Ваноли получил желтую на 39-й минуте встречи, зато его команда выиграла первую половину со счетом 1:0.

Во втором тайме «Реджина», которую тренирует Филиппо Индзаги, забила два мяча, причем второй гол забил экс-игрок «Зенита» Эрнани.

В следующем туре «Венеция» сыграет в гостях с «Палермо», матч пройдет 27 ноября. Команда Ваноли — на предпоследнем месте в серии В.

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