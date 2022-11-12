Сенсационная развязка! Как «Сити» умудрился проиграть дома середняку?
Холанд провел на поле 90 минут, но лишь один раз пробил по воротам.
Холанд провел на поле 90 минут, но лишь один раз пробил по воротам.
Последний тур АПЛ перед ЧМ-2022 начался с сенсации. «Сити» на своём поле уступил «Брентфорду». К удивлению многих, матч начался именно с атак гостей. Их гол на 16-й минуте выглядел вполне логичным. Причём нападающий «Брентфорда» Тони сначала упустил убойный момент (бил без помех с 10 метров), а потом всё-таки отличился в более сложной ситуации, перекинув Эдерсона.
После такого «Сити» взял игру под контроль или, по крайней мере, захватил инициативу. Уже в первом тайме Фоден сравнял счёт, неотразимо пробив с лёту. За весь матч команда Гвардиолы нанесла 29 ударов. Это очень много даже для «Сити». В среднем команда в этом сезоне АПЛ бьёт 16 раз за матч (это максимальный показатель в лиге). Хотя на этот раз в створ «Сити» пробил лишь шесть раз. Парадокс в том, что у «Брентфорда» набралось больше ударов в створ (8), хотя пробили гости 10 раз.
Было похоже, что «Сити» дожмёт и победит, но получилось наоборот. «Брентфорд» убежал в контратаку на 90+7-й минуте, и Айван Тони забил свой второй мяч в этой игре и десятый — в этом чемпионате. Крайне неожиданный результат на «Этихаде». Теперь у «Арсенала» действительно намечаются шансы на титул — отрыв после этого тура может возрасти до пяти очков.
Кстати, «Сити» ещё в прошлом туре был близок к потере очков. Тогда спас пенальти на 95-й минуте: Де Брёйне в какой-то степени приукрасил падение, чтобы убедить судью. А на этот раз «Сити» три раза просил одиннадцатиметровый, но арбитр был непреклонен.
Ну и отметим, что Холанд перестал забивать в самый неподходящий момент. У нападающего в среднем один гол за 58 минут, а теперь не смог отличиться за 90 минут. У Холанда вообще лишь один удар за весь матч. Для сравнения: у Фодена — семь.
Ещё интересно, что Тони сделал дубль сразу после того, как его отцепили от ЧМ-2022. В какой-то момент казалось, что он — второй центрфорвард сборной Англии после Кейна. Однако Саутгейт всё-таки не включил нападающего в список из 26 футболистов, которые едут в Катар (зато поехали Каллум Уилсон и Маркус Рашфорд).
Забавно, что после дубля Тони (буквально через считаные минуты) за «Ливерпуль» забил Фирмино, который тоже внезапно оказался вне заявки сборной.