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20:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Сенсационная развязка! Как «Сити» умудрился проиграть дома середняку?

Холанд провел на поле 90 минут, но лишь один раз пробил по воротам.

Манчестер Сити
БрентфордЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Последний тур АПЛ перед ЧМ-2022 начался с сенсации. «Сити» на своём поле уступил «Брентфорду». К удивлению многих, матч начался именно с атак гостей. Их гол на 16-й минуте выглядел вполне логичным. Причём нападающий «Брентфорда» Тони сначала упустил убойный момент (бил без помех с 10 метров), а потом всё-таки отличился в более сложной ситуации, перекинув Эдерсона.

После такого «Сити» взял игру под контроль или, по крайней мере, захватил инициативу. Уже в первом тайме Фоден сравнял счёт, неотразимо пробив с лёту. За весь матч команда Гвардиолы нанесла 29 ударов. Это очень много даже для «Сити». В среднем команда в этом сезоне АПЛ бьёт 16 раз за матч (это максимальный показатель в лиге). Хотя на этот раз в створ «Сити» пробил лишь шесть раз. Парадокс в том, что у «Брентфорда» набралось больше ударов в створ (8), хотя пробили гости 10 раз.

Источник: Reuters

Было похоже, что «Сити» дожмёт и победит, но получилось наоборот. «Брентфорд» убежал в контратаку на 90+7-й минуте, и Айван Тони забил свой второй мяч в этой игре и десятый — в этом чемпионате. Крайне неожиданный результат на «Этихаде». Теперь у «Арсенала» действительно намечаются шансы на титул — отрыв после этого тура может возрасти до пяти очков.

Кстати, «Сити» ещё в прошлом туре был близок к потере очков. Тогда спас пенальти на 95-й минуте: Де Брёйне в какой-то степени приукрасил падение, чтобы убедить судью. А на этот раз «Сити» три раза просил одиннадцатиметровый, но арбитр был непреклонен.

Ну и отметим, что Холанд перестал забивать в самый неподходящий момент. У нападающего в среднем один гол за 58 минут, а теперь не смог отличиться за 90 минут. У Холанда вообще лишь один удар за весь матч. Для сравнения: у Фодена — семь.

Источник: Reuters

Ещё интересно, что Тони сделал дубль сразу после того, как его отцепили от ЧМ-2022. В какой-то момент казалось, что он — второй центрфорвард сборной Англии после Кейна. Однако Саутгейт всё-таки не включил нападающего в список из 26 футболистов, которые едут в Катар (зато поехали Каллум Уилсон и Маркус Рашфорд).

Забавно, что после дубля Тони (буквально через считаные минуты) за «Ливерпуль» забил Фирмино, который тоже внезапно оказался вне заявки сборной.

Манчестер Сити
1:2
Первый тайм: 1:1
Брентфорд
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