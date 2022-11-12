«Ливерпуль» уверенно обыграл «Саутгемптон» в домашнем матче 16-го тура АПЛ

Встреча проходила на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:00 мск.

Хозяева быстро вышли вперёд благодаря голу Роберто Фирмино на шестой минуте, ассистировал ему Эндрю Робертсон.

Через три минуты «святые» сравняли — отличился Че Адамс с передачи Джеймса Уорда-Прауса. На 21-й минуте уругвайский нападающий Дарвин Нуньес после точного паса Харви Эллиотта снова вывел мерсисайдцев вперёд.

На 42-й минуте Нуньес оформил дубль, благодаря чему укрепил преимущество своей команды, точный пас ему отдал Эндрю Робертсон. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.