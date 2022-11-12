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20:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» дома вырвал победу у «Лидса», трижды проигрывая по ходу встречи

Сегодня, 12 ноября, состоялся матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Лидс Юнайтед».

Тоттенхэм Хотспур
ЛидсЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:00 мск.

Первыми вперёд вышли гости благодаря голу Крисенсио Саммервилла на 10-й минуте, точный пас ему отдал Бренден Ааронсон. На 25-й минуте форвард «шпор» Харри Кейн сравнял счёт в этой встрече.

На 43-й минуте «Лидс» снова вышел вперёд — на этот раз гол на счету испанского форварда Родриго, который реализовал свой момент после передачи Расмуса Кристенсена.

На 51-й минуте «Тоттенхэм» сравнял благодаря усилиям защитника Бена Дэвиса. На 76-й минуте Родриго забил свой второй мяч в этой встрече, что помогло его клубу вновь выйти вперёд в счёте.

На 81-й минуте «Тоттенхэм» сравнял — гол на счету Родриго Бентанкура, а через пару минут он же вывел свою команду вперёд.

На 87-й минуте гости остались в меньшинстве, когда Тайлер Адамс получил вторую жёлтую карточку за игру. Матч закончился со счётом 4:3 в пользу «шпор».

Победа позволила «Тоттенхэму» набрать 29 очков и подняться на третье место турнирной таблицы. «Лидс» с 15 очками опустился на 14-ю позицию.

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4:3
Первый тайм: 1:2
Лидс
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