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31
12.11
Ноттингем Форест
Кристал Пэлас
10
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Тоттенхэм Хотспур
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43
12.11
Вест Хэм Юнайтед
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12 ноября, источник: Чемпионат.com

«Челси» в гостях уступил «Ньюкаслу» и опустился на восьмое место АПЛ

Сегодня, 12 ноября, состоялся матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл Юнайтед» принимал лондонский «Челси».

Ньюкасл Юнайтед
ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча между командами проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Стартовый свисток главного арбитра матча Роберта Джонса прозвучал в 20:30 мск.

Первая половина встречи завершилась без голов, но с явным игровым преимуществом «сорок». Второй тайм продолжился в том же ключе — «Ньюкасл» владел мячом, а «Челси» пытался создавать моменты за счёт контратак, и в итоге тактика хозяев оказался более продуктивной.

На 67-й минуте полузащитник «сорок» Джозеф Уиллок после передачи Мигеля Альмирона сумел вывести свою команду вперёд. Забитый мяч никак не изменил характер этой встречи. Как ни пытался наставник «Челси» Грэм Поттер повлиять на исход матча за счёт тактических перестановок, но у него не получилось ничего кардинально изменить. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Ньюкасла».

Благодаря этой победе «сороки» набрали 30 очков и поднялись на третью строчку турнирной таблицы. «Челси», у которого 21 очко, по итогам остальных матчей чемпионата заканчивает этот отрезок сезона на восьмом месте.

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Ньюкасл Юнайтед
1:0
Первый тайм: 0:0
Челси
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