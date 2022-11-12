Простите, а кто здесь топ-клуб? «Ньюкасл» по делу вынес «Челси»

В Англии есть понятие «big six» («большая шестёрка») — так называют топ-клубы АПЛ: «Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «МЮ». Сейчас это понятие стало размытым именно из-за «Ньюкасла», который уже находится на уровне этих же клубов. По крайней мере, если речь идёт не о популярности, а о качестве игры.

Это тем более чувствуется сейчас, когда «Челси» выходит настолько непривычным составом. Причём речь не только про травмы (Чилуэлл, Джеймс, Канте), но и многие ведущие игроки остались на скамейке. В основе вышли Чалоба, а не Тьяго Силва. Броя, а не Обамеянг. Ещё и дебютировал в АПЛ 18-летний Холл, хотя на скамейке сидел Кукурелья. Плюс матч начался с того, что «Челси» потребовалась вынужденная замена уже на четвёртой минуте, когда повреждение получил Лофтус-Чик.

Зная все эти обстоятельства, можно было не удивляться тому, как развивалась игра. За первые 60 минут «Ньюкасл» больше владел мячом, что непривычно для соперников «Челси» — Поттер всегда старался доминировать в этом плане. И, как следствие, моментов у «Ньюкасла» было значительно больше — например, за тот же первый час статистика по ударам: 8:1.

Так что гол Уиллока на 67-й минуте выглядел вполне логичным. В какой-то момент мяч должен был зайти в ворота — вот и зашёл после удара с линии штрафной. Голевая передача осталась за Альмироном, который был признан лучшим игроком октября в АПЛ (да-да, среди всех футболистов лиги).

В такой ситуации даже как-то неуместно перечислять проблемы «Ньюкасла» с составом. А эти проблемы есть. В том числе травмирован самый дорогой игрок в истории клуба — Исак. А ещё на неделе из-за болезни отдельно тренировался Каллум Уилсон, который едет на ЧМ-2022 в составе сборной Англии.

Нужно отметить защиту «Ньюкасла». Кстати, Поуп тоже едет на мундиаль в составе сборной Англии и имеет куда больше шансов на место в основе. В матче с «Челси» он снова был хорош — справился с плотным ударом Галахера, да и в других ситуациях был надёжен. «Ньюкасл» вообще лидирует в АПЛ по количеству пропущенных мячей — всего лишь 11 за 15 туров.