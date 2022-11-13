Дубль Эдегора принес «Арсеналу» гостевую победу над «Вулверхэмптоном»

Встреча между командами проходила на стадионе «Молине». Стартовый свисток главного арбитра матча Стюарта Атвелла прозвучал в 22:45 мск.

В первой половине игры команды не порадовали зрителей забитыми мячами. Только во втором тайме удалось открыть счёт — отличился полузащитник и капитан «Арсенала» Мартин Эдегор, ассистировал ему Фабиу Виейра. На 75-й минуте Эдегор оформил дубль, благодаря чему укрепил преимущество своей команды. Матч закончился 2:0 в пользу «канониров».