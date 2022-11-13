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09:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси: Гвардиола причинил много вреда футболу

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал о своём отношении к тренерскому подходу Хосепа Гвардиолы, который сейчас возглавляет «Манчестер Сити».

ПСЖ
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Источник: Reuters

«Гвардиола причинил много вреда футболу, потому что-то, что мы делали, казалось настолько простым, что все хотели его скопировать. После этого я видел много идей Гвардиолы. Без сомнения, у Гвардиолы есть что-то особенное в том, как он просматривает матчи, подготавливает к играм и передаёт другим свои идеи», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Напомним, Месси и Гвардиола ранее работали в «Барселоне» с 2008 по 2012 год. Аргентинский нападающий покинул каталонский клуб в 2021 году, подписав контракт с «ПСЖ» до 2023 года с опцией продления ещё на один сезон.

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