Месси: Гвардиола причинил много вреда футболу

«Гвардиола причинил много вреда футболу, потому что-то, что мы делали, казалось настолько простым, что все хотели его скопировать. После этого я видел много идей Гвардиолы. Без сомнения, у Гвардиолы есть что-то особенное в том, как он просматривает матчи, подготавливает к играм и передаёт другим свои идеи», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.