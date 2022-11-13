«Челси» выдал худшую безвыигрышную серию в АПЛ за последние 10 лет

12 ноября «Челси» на выезде проиграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 0:1. Таким образом, команда продлила серию поражений до трёх матчей. Ранее команда дважды сыграла вничью в чемпионате Англии. В последний раз лондонский клуб побеждал в АПЛ 16 октября — в матче 11-го тура с «Астон Виллой» (2:0).