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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» выдал худшую безвыигрышную серию в АПЛ за последние 10 лет

«Челси» не может победить в чемпионате Англии на протяжении пяти матчей кряду, что является худшим показателем за последние 10 лет, сообщается в «твиттере» Squawka.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

12 ноября «Челси» на выезде проиграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 0:1. Таким образом, команда продлила серию поражений до трёх матчей. Ранее команда дважды сыграла вничью в чемпионате Англии. В последний раз лондонский клуб побеждал в АПЛ 16 октября — в матче 11-го тура с «Астон Виллой» (2:0).

После 14 туров чемпионата Англии «Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице, записав в свой актив 21 очко. От зоны еврокубков команда отстаёт на два очка.

В следующем туре «Челси» встретится с «Борнмутом». Матч состоится 27 декабря, начало — в 20:30 мск.

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Первый тайм: 0:0
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