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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
09:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Индийский миллиардер заинтересован в покупке «Ливерпуля»

Индийский миллиардер Мукеш Амбани претендует на покупку «Ливерпуля», сообщает Mirror.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Сообщается, что Амбани является восьмым самым богатым человеком в мире и имеет состояние в € 102 млрд. Отмечается, что Амбани уже навёл справки о клубе. Индус является большим фанатом спорта, и его не отпугивает цена, которую запрашивают действующие владельцы клуба.

Ранее сообщалось, что инвесторы из Дубая заинтересованы в покупке «Ливерпуля».

Напомним, ранее глава Fenway Sports Group и владелец «Ливерпуля» Джон Генри назвал сумму, за которую готов продать клуб. Американец готов расстаться с командой за € 4,6 млрд.

На данный момент «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 22 очка.

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