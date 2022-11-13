Индийский миллиардер заинтересован в покупке «Ливерпуля»

Сообщается, что Амбани является восьмым самым богатым человеком в мире и имеет состояние в € 102 млрд. Отмечается, что Амбани уже навёл справки о клубе. Индус является большим фанатом спорта, и его не отпугивает цена, которую запрашивают действующие владельцы клуба.