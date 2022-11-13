Индийский миллиардер заинтересован в покупке «Ливерпуля»
Индийский миллиардер Мукеш Амбани претендует на покупку «Ливерпуля», сообщает Mirror.
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Индийский миллиардер Мукеш Амбани претендует на покупку «Ливерпуля», сообщает Mirror.
Сообщается, что Амбани является восьмым самым богатым человеком в мире и имеет состояние в € 102 млрд. Отмечается, что Амбани уже навёл справки о клубе. Индус является большим фанатом спорта, и его не отпугивает цена, которую запрашивают действующие владельцы клуба.
Ранее сообщалось, что инвесторы из Дубая заинтересованы в покупке «Ливерпуля».
Напомним, ранее глава Fenway Sports Group и владелец «Ливерпуля» Джон Генри назвал сумму, за которую готов продать клуб. Американец готов расстаться с командой за € 4,6 млрд.
На данный момент «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 22 очка.