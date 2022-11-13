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12:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Лотар Маттеус: Мусиала играет, как Месси, его стоимость — € 250 млн

Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус оценил игру 19-летнего полузащитника Джамала Мусиалы.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Матч с «Шальке-04» стал сотым для молодого полузащитника в составе «Баварии». Мюнхенцы победили со счётом 2:0, а Мусиала поучаствовал в обоих голах, записав на свой счёт две результативные передачи.

«Это просто магия, Мусиала играет, как Месси. Это просто Голливуд. Он навсегда должен остаться в “Баварии” и всегда должен играть. Я думаю, его стоимость — € 250 млн. Но в любом случае этот игрок не для продажи», — приводит слова Маттеуса Goal со ссылкой на Sky Sports.

В текущем сезоне Джамал Мусиала провёл за «Баварию» 21 матч во всех турнирах, забил 11 голов и стал автором восьми результативных передач.

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