Лотар Маттеус: Мусиала играет, как Месси, его стоимость — € 250 млн

Матч с «Шальке-04» стал сотым для молодого полузащитника в составе «Баварии». Мюнхенцы победили со счётом 2:0, а Мусиала поучаствовал в обоих голах, записав на свой счёт две результативные передачи.

«Это просто магия, Мусиала играет, как Месси. Это просто Голливуд. Он навсегда должен остаться в “Баварии” и всегда должен играть. Я думаю, его стоимость — € 250 млн. Но в любом случае этот игрок не для продажи», — приводит слова Маттеуса Goal со ссылкой на Sky Sports.