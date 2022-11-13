Дубль Джеко принёс «Интеру» волевую победу в матче с «Аталантой»

В середине первого тайма защитник гостей Стефан де Врей сфолил в своей штрафной площади, и рефери без колебаний назначил пенальти. Адемола Лукман с 11-метровой отметки был точен. Спустя 11 минут «Интер» восстановил равновесие в счёте: Лаутаро Мартинес выполнил точную передачу на Эдина Джеко, который поразил ворота «Аталанты».

На 56-й минуте босниец оформил дубль и вывел свою команду вперёд. Спустя шесть минут защитник «Аталанты» Хосе Паломино срезал мяч в собственные ворота. На 77-й минуте Паломино поразил уже ворота гостей, сократив отставание «Аталанты» до минимума. Больше команды голов забить не сумели.