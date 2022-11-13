Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Монако
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан
Фиорентина
21
Футбол. Зарубежный
19:30
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
19:30
Фрайбург
Унион Б
41
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо
ЦСКА
21
Футбол. Зарубежный
19:05
Страсбур
Лорьян
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Айнтрахт Ф
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Астон Вилла
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Брест
Труа
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Лилль
Анже
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Аяччо
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Рома
Торино
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Монца
Салернитана
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона
Специя
12
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Родина
13
Футбол. Премьер-лига
16:30
Химки
Сочи
02
Футбол. Первый дивизион
16:00
Арсенал
Краснодар-2
31
Футбол. Первый дивизион
16:00
Кубань
Нефтехимик
01
Футбол. Первый дивизион
16:00
Рубин
Енисей
00
Футбол. Первый дивизион
16:00
Шинник
Акрон
10
Футбол. Зарубежный
15:00
ПСЖ
Осер
50
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Балтика
12
Футбол. Зарубежный
14:30
Аталанта
Интер
23
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Краснодар
51
Футбол. Первый дивизион
11:00
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
31
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
19:30
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
12
17:00
Брайтон
Астон Вилла
12
12.11
Вулверхэмптон
Арсенал
02
12.11
Ньюкасл Юнайтед
Челси
10
12.11
Борнмут
Эвертон
30
12.11
Ливерпуль
Саутгемптон
31
12.11
Ноттингем Форест
Кристал Пэлас
10
12.11
Тоттенхэм Хотспур
Лидс
43
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
21:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм». Эриксен забил первый гол за «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Фулхэм» в матче 16-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Манчестер Юнайтед
ФулхэмЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Голами в составе «красных дьяволов» отметились Кристиан Эриксен и Алехандро Гарначо. Эриксен забил дебютный гол за «МЮ» в текущем сезоне. За хозяев поля отметился Дэниэл Джеймс.

«Манчестер Юнайтед» набрал 26 очка и занимает пятое место в чемпионате Англии. «Фулхэм» находится на девятой строчке (19 очков).

Фулхэм
1:2
Первый тайм: 0:1
Манчестер Юнайтед
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь