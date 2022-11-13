«Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм». Эриксен забил первый гол за «МЮ»
«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Фулхэм» в матче 16-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Манчестер Юнайтед
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«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Фулхэм» в матче 16-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Голами в составе «красных дьяволов» отметились Кристиан Эриксен и Алехандро Гарначо. Эриксен забил дебютный гол за «МЮ» в текущем сезоне. За хозяев поля отметился Дэниэл Джеймс.
«Манчестер Юнайтед» набрал 26 очка и занимает пятое место в чемпионате Англии. «Фулхэм» находится на девятой строчке (19 очков).