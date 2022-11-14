«Монако» проиграл «Марселю» в чемпионате Франции, Головин сделал голевую передачу

ТАСС, 14 ноября. «Монако» дома со счетом 2:3 проиграл «Марселю» в матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Луи II».

В составе «Монако» голы забили Виссам Бен Йеддер (45-я минута, с пенальти), Кевин Фолланд (73). У «Марселя» отличились Алексис Санчес (35), Жордан Верету (84), Димитри Пайе (90+8).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 90 минут и отметился голевой передачей в эпизоде с голом Фолланда.