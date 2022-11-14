«Монако» проиграл «Марселю» в чемпионате Франции, Головин сделал голевую передачу
«Марсель» вырвал победу на 8-й компенсированной минуте.
«Марсель» вырвал победу на 8-й компенсированной минуте.
ТАСС, 14 ноября. «Монако» дома со счетом 2:3 проиграл «Марселю» в матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Луи II».
В составе «Монако» голы забили Виссам Бен Йеддер (45-я минута, с пенальти), Кевин Фолланд (73). У «Марселя» отличились Алексис Санчес (35), Жордан Верету (84), Димитри Пайе (90+8).
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 90 минут и отметился голевой передачей в эпизоде с голом Фолланда.
«Монако» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, команда набрала 27 очков. «Марсель» располагается на 4-й строчке с 30 очками. Этот тур чемпионата Франции стал последним перед паузой на чемпионат мира в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря.