Голевой пас Головина, гений Месси и чудесное спасение «МЮ». Главные события дня

АПЛ

Футбол Англия 2022/2023 Тур 16, 13.11.2022, 19:30 Фулхэм 1 Манчестер Юнайтед 2

Гол 18-летнего аргентинца Алехандро Гарначо, забитый им с паса Кристиана Эриксена на 93-й минуте, принес «Манчестер Юнайтед» победу в непростом матче с «Фулхэмом».

Команда Эрика тен Хага набрала 26 очков и уходит на зимнюю паузу, связанную с ЧМ-2022 в Катаре, на пятом месте.

У идущего четвертым «Тоттенхэма» 29 баллов, турнирную таблицу возглавляет «Арсенал» с 37 очками.

Другие результаты тура:

«Брайтон» — «Астон Вилла» 1:2

Результаты тура в Бундеслиге:

«Майнц» — «Айнтрахт» 1:1

«Фрайбург» — «Унион» 4:1

Серия A

Футбол Италия 2022/2023 Тур 15, 13.11.2022, 17:00 Рома 1 Торино 1

Команда Жозе Моуринью избежала домашнего поражения от «Торино» благодаря голу Неманьи Матича на 94-й минуте.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук провел на поле 79 минут и не отметился результативными действиями.

«Ювентус» одержал шестую подряд победу в Серии A, разгромив на своем поле «Лацио». За «бьянконери» дублем отметился форвард Мойзе Кин, еще один гол на счету Аркадиуша Милика.

Команда Макса Аллегри набрала 31 очко и поднялась на третье место. Лидерство в чемпионате захватил «Наполи» Лучано Спаллетти, набравший на 10 баллов больше, чем «Юве». Вторым идет «Милан» с 33 очками.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/l9aEiwfl06M" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Другие результаты тура:

«Верона» — «Специя» 1:2

«Аталанта» — «Интер» 2:3

«Монца» — «Салернитана» 3:0

«Милан» — «Фиорентина» 2:1.

Лига 1

Футбол Франция 2022/2023 Тур 15, 13.11.2022, 15:00 ПСЖ 5 Осер 0

«Пари Сен-Жермен» разгромил одного из аутсайдеров сезона «Осер», отправив в ворота гостей пять безответных мячей.

Из суперзвездного трио парижан отличился лишь Килиан Мбаппе.

Лионель Месси и Неймар провели на поле по 75 минут, но не отметились результативными действиями.

Месси, впрочем, успел отдать великолепный предассист на Мбаппе.

Смотри видео ниже:

Отрыв «ПСЖ» от второго места составляет пять очков.

Футбол Франция 2022/2023 Тур 15, 13.11.2022, 22:45 Монако 2 Марсель 3

В центральной игре французского тура сошлись команды Филиппа Клемана и Игора Тудора.

Матч получился насыщенным и ярким: на гол Алексиса Санчеса монегаски под конец первого тайма ответили паненкой Виссама Бен Йеддера.

А на 72-й минуте Кевин Фолланд забил после паса Александра Головина — «Монако» вышел вперед.

Но это было еще не все: «Марсель» в последней десятиминутке сумел отыграться — отличился Жордан Верету.

А когда истекло уже и компенсированное время, случилась драматичная развязка: экс-игрок «Арсенала» Сеад Колашинац замкнул подачу Димитри Пайета со штрафного. Итог — 3:2, удивительная победа «Марселя»!

Другие результаты тура: