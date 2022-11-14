Голевой пас Головина, гений Месси и чудесное спасение «МЮ». Главные события дня
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Гол 18-летнего аргентинца Алехандро Гарначо, забитый им с паса Кристиана Эриксена на 93-й минуте, принес «Манчестер Юнайтед» победу в непростом матче с «Фулхэмом».
Команда Эрика тен Хага набрала 26 очков и уходит на зимнюю паузу, связанную с ЧМ-2022 в Катаре, на пятом месте.
У идущего четвертым «Тоттенхэма» 29 баллов, турнирную таблицу возглавляет «Арсенал» с 37 очками.
Другие результаты тура:
Результаты тура в Бундеслиге:
Команда Жозе Моуринью избежала домашнего поражения от «Торино» благодаря голу Неманьи Матича на 94-й минуте.
Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук провел на поле 79 минут и не отметился результативными действиями.
«Ювентус» одержал шестую подряд победу в Серии A, разгромив на своем поле «Лацио». За «бьянконери» дублем отметился форвард Мойзе Кин, еще один гол на счету Аркадиуша Милика.
Команда Макса Аллегри набрала 31 очко и поднялась на третье место. Лидерство в чемпионате захватил «Наполи» Лучано Спаллетти, набравший на 10 баллов больше, чем «Юве». Вторым идет «Милан» с 33 очками.
Другие результаты тура:
«Пари Сен-Жермен» разгромил одного из аутсайдеров сезона «Осер», отправив в ворота гостей пять безответных мячей.
Из суперзвездного трио парижан отличился лишь Килиан Мбаппе.
Лионель Месси и Неймар провели на поле по 75 минут, но не отметились результативными действиями.
Месси, впрочем, успел отдать великолепный предассист на Мбаппе.
Смотри видео ниже:
Отрыв «ПСЖ» от второго места составляет пять очков.
В центральной игре французского тура сошлись команды Филиппа Клемана и Игора Тудора.
Матч получился насыщенным и ярким: на гол Алексиса Санчеса монегаски под конец первого тайма ответили паненкой Виссама Бен Йеддера.
А на 72-й минуте Кевин Фолланд забил после паса Александра Головина — «Монако» вышел вперед.
Но это было еще не все: «Марсель» в последней десятиминутке сумел отыграться — отличился Жордан Верету.
А когда истекло уже и компенсированное время, случилась драматичная развязка: экс-игрок «Арсенала» Сеад Колашинац замкнул подачу Димитри Пайета со штрафного. Итог — 3:2, удивительная победа «Марселя»!
Другие результаты тура: