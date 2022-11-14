Роналду прошелся по «Манчестер Юнайтед» и разнес собственного тренера

За неделю до старта чемпионата мира по футболу пятикратного обладателя «Золотого мяча» прорвало. Кажется, в 2023 году Криштиану Роналду уже не будет защищать цвета «Манчестер Юнайтед».

Что не так с карьерой Роналду?

Летнее трансферное окно 2021-го стало самым безумным в XXI веке. Ведь сменили клубные прописки главные звезды мирового футбола: Лионель Месси со слезами ушел из родной «Барселоны» в создающий «галактикос» «Пари Сен-Жермен», а заскучавший в «Ювентусе» Криштиану Роналду спустя 12 лет вернулся в «МЮ».

Но в португальской сказке не оказалось счастливого финала. В сезоне-2021/22 манкунианцы остались без Лиги чемпионов, в которой № 7 побеждал целых пять раз. Расстроенный Криштиану начал паковать чемоданы, но уйти не удалось: португалец остался в стане «Юнайтед» и впоследствии разругался с новым главным тренером команды Эриком тен Хагом. Роналду тосковал на скамейке, психовал, отказывался выходить на замену и отстранялся от тренировок с основой…

И если эти события не ставили крест на отношениях спортсмена с английским грандом, то опубликованные в воскресенье отрывки интервью 37-летнего нападающего журналисту Пирсу Моргану их обязательно похоронят.

Главное в откровениях Роналду

Жестко про тен Хага в стиле пацанского цитатника:

«Я не уважаю его, потому что он не проявляет уважения ко мне. Если ты не будешь уважать меня, я никогда не буду уважать тебя».

Не менее жестко про клуб, которому Роналду прдъявил за предательство:

«МЮ» пытался вынудить меня уйти. Честно говоря, я не должен так говорить, не знаю… Мне все равно. Люди должны выслушать правду. Да, я чувствую себя преданным. Чувствовал, что есть люди, которые не хотят, чтобы я был здесь. Не только в этом году, но и в прошлом. Я чувствовал себя преданным.

Не обошел стороной КриРо и бывшего одноклубника Уэйна Руни (тот заявлял английским СМИ, что Роналду «уже не тот», а также смел упрекать великого в неприемлемом поведении). Звучит самовлюбленно:

«Не знаю, почему он так сильно меня критикует. Наверное, потому что он завершил карьеру, а я все еще играю на высоком уровне. Не буду говорить, что выгляжу лучше, чем он… Хотя это так».

О необходимости глобальных перемен в системе «красных дьяволов»:

«Думаю, что клуб такого размера должен быть на вершине таблицы, но, к сожалению, это не так. Как сказал Пикассо, вы должны разрушить что-то, чтобы это восстановить. И если они начинают с меня, тогда для меня это не проблема. Я люблю “Юнайтед”, я люблю болельщиков, они всегда на моей стороне. Но если они хотят сделать что-то по-другому, им нужно многое изменить».

Но если все было так плохо, зачем было возвращаться? Ответ Роналду:

Я следовал своему сердцу. Сэр Алекс Фергюсон сказал мне: Ты не можешь приехать в «Манчестер Сити». Я ответил: «Окей, босс». Прогресс был нулевой, с тех пор как ушел сэр Алекс — я не видел никаких изменений в клубе. Фанаты должны знать правду. Я хочу лучшего для клуба, и поэтому я перешел в «МЮ».

Неожиданно «прилетело» и Ральфу Рангнику. Да-да, тому самому немецкому специалисту, который в ноябре прошлого года оставил пост руководителя по спорту и развитию московского «Локомотива» ради должности временного главного тренера манкунианцев:

«Если вы даже не тренер, как вы собираетесь быть боссом “Манчестер Юнайтед”? Я даже никогда не слышал о нем».

Роналду подставил Португалию

Такого Криштиану еще себе не позволял. Совсем скоро выйдет полноценное 90-минутное интервью в видеоформате, в котором, возможно, Роналду подарит новостным лентам еще несколько шикарных заголовков. Но факт остается фактом: форвард сжег все мосты и теперь едет на ЧМ-2022 с мыслью о том, что история любви с «Юнайтед» с наибольшей вероятностью закончена. Остальное — работа для агента Жорже Мендеша.

Но так ли легко будет теперь сосредоточиться на мундиале капитану сборной Португалии? И не много ли внимания прессы будет приковано к Роналду и команде перед важнейшим стартом четырехлетия? Поразительно, но на последнем, пятом ЧМ в карьере Криштиану может стать антигероем. Ведь очевидно, кого сделают крайним в случае провала чемпионов Европы — 2016 в Катаре.

Как быть «Манчестеру»?

«Красные дьяволы» действительно пропустили нокаутирующий удар от своей легенды. Потому что выходить из сложившейся ситуации будет (мягко говоря) нелегко. Оставить португальца после таких слов станет откровенным позорищем. Штраф? Бессмысленное колебание инфополя. Разрыв же контракта может привести к колоссальной компенсации Роналду, которая (уверены на 99,9%) прописана в соглашении футболиста.

Выход один — трансфер. Вот только кто будет покупать стареющую звезду с неподъемной зарплатой и капризами на весь мир?

Другой вопрос: а нет ли в этом самом контракте Роналду пункта о недопустимости критических высказываний в адрес одноклубников, персонала и самого «Манчестера»? Также держим в уме, что клуб попросту не согласовал выход данного интервью, что, очевидно, недопустимо… Тогда офис клуба озарит солнце: разрыв контракта станет более чем законным и нарушитель не сможет рассчитывать на деньги за уход.