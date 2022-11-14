Криштиану Роналду заявил, что не уважает тренера «Манчестер Юнайтед» Тен Хага

ТАСС, 14 ноября. Португальский форвард английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не уважает главного тренера команды нидерландца Эрика Тен Хага. Об этом Роналду заявил в понедельник в интервью британской газете The Sun.

20 октября пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила, что тренерский штаб команды принял решение отстранить португальца от участия в матче против «Челси». В двух следующих матчах «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии Роналду выходил в стартовом составе.

«Я не уважаю Тен Хага, “Манчестер Юнайтед” пытался заставить меня уйти, — сказал Роналду. — Не только тренер, еще несколько человек в клубе. Я чувствовал себя преданным, понимал, что люди не хотели видеть меня в команде. Не только в этом году, но и в прошлом сезоне, из меня сделали козла отпущения».

В интервью The Sun Роналду вспомнил, что до перехода в «Манчестер Юнайтед» мог оказаться в составе прямого конкурента клуба — «Манчестер Сити». «Я мог перейти в “Манчестер Сити” прошлым летом, но последовал своему сердцу. Сэр Алекс Фергюсон сказал мне: “Ты не можешь перейти в “Сити”, это невозможно”. И я ответил: “Хорошо, босс”, — рассказал португалец.