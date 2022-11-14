Криштиану Роналду заявил, что не уважает тренера «Манчестер Юнайтед» Тен Хага
Португальский нападающий отметил, что «чувствовал себя преданным».
Португальский нападающий отметил, что «чувствовал себя преданным».
ТАСС, 14 ноября. Португальский форвард английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не уважает главного тренера команды нидерландца Эрика Тен Хага. Об этом Роналду заявил в понедельник в интервью британской газете The Sun.
20 октября пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила, что тренерский штаб команды принял решение отстранить португальца от участия в матче против «Челси». В двух следующих матчах «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии Роналду выходил в стартовом составе.
«Я не уважаю Тен Хага, “Манчестер Юнайтед” пытался заставить меня уйти, — сказал Роналду. — Не только тренер, еще несколько человек в клубе. Я чувствовал себя преданным, понимал, что люди не хотели видеть меня в команде. Не только в этом году, но и в прошлом сезоне, из меня сделали козла отпущения».
В интервью The Sun Роналду вспомнил, что до перехода в «Манчестер Юнайтед» мог оказаться в составе прямого конкурента клуба — «Манчестер Сити». «Я мог перейти в “Манчестер Сити” прошлым летом, но последовал своему сердцу. Сэр Алекс Фергюсон сказал мне: “Ты не можешь перейти в “Сити”, это невозможно”. И я ответил: “Хорошо, босс”, — рассказал португалец.
Роналду 37 лет, он является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и мадридского «Реала». Форвард вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, также по ходу карьеры он выступал за португальский «Спортинг», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».