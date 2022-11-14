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09:41 (мск), источник: ТАСС

Криштиану Роналду заявил, что не уважает тренера «Манчестер Юнайтед» Тен Хага

Португальский нападающий отметил, что «чувствовал себя преданным».

Манчестер Юнайтед
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Источник: Reuters

ТАСС, 14 ноября. Португальский форвард английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не уважает главного тренера команды нидерландца Эрика Тен Хага. Об этом Роналду заявил в понедельник в интервью британской газете The Sun.

20 октября пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила, что тренерский штаб команды принял решение отстранить португальца от участия в матче против «Челси». В двух следующих матчах «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии Роналду выходил в стартовом составе.

«Я не уважаю Тен Хага, “Манчестер Юнайтед” пытался заставить меня уйти, — сказал Роналду. — Не только тренер, еще несколько человек в клубе. Я чувствовал себя преданным, понимал, что люди не хотели видеть меня в команде. Не только в этом году, но и в прошлом сезоне, из меня сделали козла отпущения».

В интервью The Sun Роналду вспомнил, что до перехода в «Манчестер Юнайтед» мог оказаться в составе прямого конкурента клуба — «Манчестер Сити». «Я мог перейти в “Манчестер Сити” прошлым летом, но последовал своему сердцу. Сэр Алекс Фергюсон сказал мне: “Ты не можешь перейти в “Сити”, это невозможно”. И я ответил: “Хорошо, босс”, — рассказал португалец.

Роналду 37 лет, он является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и мадридского «Реала». Форвард вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, также по ходу карьеры он выступал за португальский «Спортинг», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».

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