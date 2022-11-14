Жиго стал своим в «Марселе». Гладиатор не вернется в «Спартак»
Француз не хотел покидать московскую команду. Здесь его все устраивало. Жиго был одним из лидеров в раздевалке и пользовался огромным авторитетом у болельщиков.
Француз не хотел покидать московскую команду. Здесь его все устраивало. Жиго был одним из лидеров в раздевалке и пользовался огромным авторитетом у болельщиков.
Какие бы тяжелые времена не переживал «Спартак», к нему, как правило, никто серьезных претензий не предъявлял. А его классические заряды стали символом «красно-белых» последних нескольких лет. Образ гладиатора ложился на него лучше, чем на любого другого футболиста.
Однако было понятно, что ему придется делать выбор между «Спартаком» и семьей, которая оставалась во Франции. Всему виной бракоразводный процесс. Чтобы сохранить опеку над сыном Ноэлем, футболисту нужно было трудоустроиться в пределах Евросоюза. Можно только отдать ему должное, что он все равно выкладывался на полную. Жиго не стал разрывать контракт или настаивать на трансфере, а отработал соглашение до конца и успел напоследок помочь «Спартаку» взять Кубок России.
Не стоит забывать, что столичному клубу благодаря такой преданности француза удалось даже заработать на его уходе приличные деньги. За полгода до истечения контракта Лука Каттани договорился с «Марселем» о продаже за 500 тысяч евро с условием, что футболист доиграет сезон в Москве. Хотя Жиго имел полное право вести переговоры с любым клубом и уйти летом бесплатно. Правда, надо отметить, что тут сказались и проблемы «Марселя», на который с летнего окна наложили трансферный бан. Для французов это был единственный способ оформить сделку.
Жиго ушел одним из самых любимых легионеров за всю историю клуба. Эксперты и обычные болельщики в один голос говорили о том, какая серьезная это потеря для команды. А также сомневались в том, что кому-то удастся заменить француза в паре с Георгием Джикией и в раздевалке в целом. Хотя «Спартак» пережил расставание безболезненно, о Жиго по-прежнему вспоминают в контексте его незаменимости.
Во Франции Жиго видели игроком стартового состава. Летом команду возглавил Игор Тудор, который проповедует схему с тремя центральными защитниками. К тому же арендованный у «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи больше времени лечится, чем играет. Альтернатив у тренерского штаба практически нет.
В чемпионате Франции Жиго играл почти во всех матчах, оставаясь вне заявки только из-за дисквалификации или травм. Уже в начале сентября француз отметился первым результативным действием за «Марсель», забив победный гол во встрече с «Лиллем» (2:1). Защитник и в России доказывал свою полезность при стандартах. Теперь в этом убедились и любители Лиги 1. Получилась шикарная комбинация, которую явно отрабатывали на тренировках.
В предыдущем туре он вновь принес команде три очка — на этот раз в принципиальном противостоянии с «Лионом» (1:0). Здесь Жиго опять продемонстрировал умение выбирать позицию и играть головой. А после гола француз рванул к трибунам «Марселя», чтобы разделить с ними радость. Эта картина болью отозвалась в сердцах спартаковских болельщиков. Еще свежи в памяти совместные празднования Жиго с фанатским сектором, что во многом и сделало его любимцем «красно-белых».
Также француз на родине уже отметился бойцовскими качествами, которые покорили многих в России. В частности, ему доводилось разбивать голову в единоборствах и играть в повязке, как подобает настоящему гладиатору. Также в его активе два удаления. С «Нантом» он схлопотал две желтые карточки в течение 15 минут, что не помешало «Марселю» выиграть (2:1). Зато с «ПСЖ» (0:1) Жиго удалился сразу, выполнив максимально жесткий подкат против Неймара. Откровенно говоря, смысла в таком прыжке в ноги в центре поля не было никакого. Хотя болельщики «Марселя», ненавидящие парижан, готовы простить Жиго даже подобные нерациональные действия. Местный КДК щадить его не стал и влепил два матча дисквалификации.
Жиго нельзя назвать одним из лучших игроков «Марселя» в нынешнем сезоне. С одной стороны, своими голами он принес команде шесть важных очков. Но если брать общую статистику, внушительных показателей защитник не демонстрирует. Кроме того, французский клуб с ним не лучшим образом выступил в Лиге чемпионов, проиграв четыре матча из шести и заняв последнее место в группе. Зато он уже полюбился болельщикам своим отношением к делу, бойцовским настроем, стал лидером в раздевалке. Зачастую это не менее важно, чем эффективная игра непосредственно на поле.
Тема воссоединения «Спартака» с французом рано или поздно возникла бы. Это нормально, когда речь идет о футболисте, который оставил в истории клуба столь яркий след и при этом пользовался огромным авторитетом. Есть свежий пример Квинси Промеса, вернувшегося в Москву после нескольких лет в «Севилье» и «Аяксе». Да и сам Жиго не стеснялся выражать теплые чувства к бывшему клубу. Он никогда не отрицал, что в будущем может вернуться в «Спартак».
Об этом не так давно говорил и агент игрока Мохаммед Беншенафи. По его словам, француз очень привязан к Москве и команде, поэтому вариант с возвращением исключать нельзя. Правда, он также отметил, что на данный момент его клиент счастлив в «Марселе» и не думает об уходе. Действительно, спортивных причин покидать нынешнюю команду у Жиго как будто нет.
В середине осени поползли слухи о желании «Спартака» вернуть француза, причем уже зимой. Якобы руководство осталось недовольно подписанием Михи Мевли и теперь ищет опытного игрока в центр обороны. Жиго выглядит идеальным кандидатом. Его связка с Джикией могла бы стать фактором, который позволит «красно-белым» конкурировать с «Зенитом» за чемпионство. Слух отлично сочетался с тем, что бракоразводный процесс футболиста завершился, а значит, семейные проблемы уже его не сдерживают. Остается фактор неудобной логистики, но как минимум запретить видеться с детьми ему теперь никто не может.
Впрочем, генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков уже заявил о невозможности осуществить подобный трансфер. Даже если бы Жиго был серьезно настроен вернуться, вряд ли «красно-белые» готовы выложить за него крупную сумму. Француз будет стоить никак не меньше восьми миллионов евро, за которые его когда-то покупал столичный клуб. Можно рассмотреть вариант с арендой, но зачем это самому Жиго? В «Марселе» ему доверяют, команда имеет неплохие перспективы в Лиге 1, а также возможность играть в еврокубках. Как ни печально, «Спартак» привлекателен для защитника только дружескими связями и ностальгией.
Так что болельщикам москвичей остается только радоваться успехам бывшего любимца на родине и ждать. Не исключено, что спустя несколько лет, уже разменяв четвертый десяток, Жиго вернется в Россию. А сейчас придется довольствоваться Мевлей.
Автор: Василий Богданов
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