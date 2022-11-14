Жиго стал своим в «Марселе». Гладиатор не вернется в «Спартак»

Какие бы тяжелые времена не переживал «Спартак», к нему, как правило, никто серьезных претензий не предъявлял. А его классические заряды стали символом «красно-белых» последних нескольких лет. Образ гладиатора ложился на него лучше, чем на любого другого футболиста.

Однако было понятно, что ему придется делать выбор между «Спартаком» и семьей, которая оставалась во Франции. Всему виной бракоразводный процесс. Чтобы сохранить опеку над сыном Ноэлем, футболисту нужно было трудоустроиться в пределах Евросоюза. Можно только отдать ему должное, что он все равно выкладывался на полную. Жиго не стал разрывать контракт или настаивать на трансфере, а отработал соглашение до конца и успел напоследок помочь «Спартаку» взять Кубок России.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kZFKsua3p8I" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Не стоит забывать, что столичному клубу благодаря такой преданности француза удалось даже заработать на его уходе приличные деньги. За полгода до истечения контракта Лука Каттани договорился с «Марселем» о продаже за 500 тысяч евро с условием, что футболист доиграет сезон в Москве. Хотя Жиго имел полное право вести переговоры с любым клубом и уйти летом бесплатно. Правда, надо отметить, что тут сказались и проблемы «Марселя», на который с летнего окна наложили трансферный бан. Для французов это был единственный способ оформить сделку.

Жиго ушел одним из самых любимых легионеров за всю историю клуба. Эксперты и обычные болельщики в один голос говорили о том, какая серьезная это потеря для команды. А также сомневались в том, что кому-то удастся заменить француза в паре с Георгием Джикией и в раздевалке в целом. Хотя «Спартак» пережил расставание безболезненно, о Жиго по-прежнему вспоминают в контексте его незаменимости.

Чуть не сломал Неймара и уже забивает

Во Франции Жиго видели игроком стартового состава. Летом команду возглавил Игор Тудор, который проповедует схему с тремя центральными защитниками. К тому же арендованный у «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи больше времени лечится, чем играет. Альтернатив у тренерского штаба практически нет.

В чемпионате Франции Жиго играл почти во всех матчах, оставаясь вне заявки только из-за дисквалификации или травм. Уже в начале сентября француз отметился первым результативным действием за «Марсель», забив победный гол во встрече с «Лиллем» (2:1). Защитник и в России доказывал свою полезность при стандартах. Теперь в этом убедились и любители Лиги 1. Получилась шикарная комбинация, которую явно отрабатывали на тренировках.

В предыдущем туре он вновь принес команде три очка — на этот раз в принципиальном противостоянии с «Лионом» (1:0). Здесь Жиго опять продемонстрировал умение выбирать позицию и играть головой. А после гола француз рванул к трибунам «Марселя», чтобы разделить с ними радость. Эта картина болью отозвалась в сердцах спартаковских болельщиков. Еще свежи в памяти совместные празднования Жиго с фанатским сектором, что во многом и сделало его любимцем «красно-белых».

Также француз на родине уже отметился бойцовскими качествами, которые покорили многих в России. В частности, ему доводилось разбивать голову в единоборствах и играть в повязке, как подобает настоящему гладиатору. Также в его активе два удаления. С «Нантом» он схлопотал две желтые карточки в течение 15 минут, что не помешало «Марселю» выиграть (2:1). Зато с «ПСЖ» (0:1) Жиго удалился сразу, выполнив максимально жесткий подкат против Неймара. Откровенно говоря, смысла в таком прыжке в ноги в центре поля не было никакого. Хотя болельщики «Марселя», ненавидящие парижан, готовы простить Жиго даже подобные нерациональные действия. Местный КДК щадить его не стал и влепил два матча дисквалификации.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/d9mUcYaWzRI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Жиго нельзя назвать одним из лучших игроков «Марселя» в нынешнем сезоне. С одной стороны, своими голами он принес команде шесть важных очков. Но если брать общую статистику, внушительных показателей защитник не демонстрирует. Кроме того, французский клуб с ним не лучшим образом выступил в Лиге чемпионов, проиграв четыре матча из шести и заняв последнее место в группе. Зато он уже полюбился болельщикам своим отношением к делу, бойцовским настроем, стал лидером в раздевалке. Зачастую это не менее важно, чем эффективная игра непосредственно на поле.

Вернется ли Жиго в Россию?

Тема воссоединения «Спартака» с французом рано или поздно возникла бы. Это нормально, когда речь идет о футболисте, который оставил в истории клуба столь яркий след и при этом пользовался огромным авторитетом. Есть свежий пример Квинси Промеса, вернувшегося в Москву после нескольких лет в «Севилье» и «Аяксе». Да и сам Жиго не стеснялся выражать теплые чувства к бывшему клубу. Он никогда не отрицал, что в будущем может вернуться в «Спартак».

Об этом не так давно говорил и агент игрока Мохаммед Беншенафи. По его словам, француз очень привязан к Москве и команде, поэтому вариант с возвращением исключать нельзя. Правда, он также отметил, что на данный момент его клиент счастлив в «Марселе» и не думает об уходе. Действительно, спортивных причин покидать нынешнюю команду у Жиго как будто нет.

В середине осени поползли слухи о желании «Спартака» вернуть француза, причем уже зимой. Якобы руководство осталось недовольно подписанием Михи Мевли и теперь ищет опытного игрока в центр обороны. Жиго выглядит идеальным кандидатом. Его связка с Джикией могла бы стать фактором, который позволит «красно-белым» конкурировать с «Зенитом» за чемпионство. Слух отлично сочетался с тем, что бракоразводный процесс футболиста завершился, а значит, семейные проблемы уже его не сдерживают. Остается фактор неудобной логистики, но как минимум запретить видеться с детьми ему теперь никто не может.

Впрочем, генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков уже заявил о невозможности осуществить подобный трансфер. Даже если бы Жиго был серьезно настроен вернуться, вряд ли «красно-белые» готовы выложить за него крупную сумму. Француз будет стоить никак не меньше восьми миллионов евро, за которые его когда-то покупал столичный клуб. Можно рассмотреть вариант с арендой, но зачем это самому Жиго? В «Марселе» ему доверяют, команда имеет неплохие перспективы в Лиге 1, а также возможность играть в еврокубках. Как ни печально, «Спартак» привлекателен для защитника только дружескими связями и ностальгией.

Так что болельщикам москвичей остается только радоваться успехам бывшего любимца на родине и ждать. Не исключено, что спустя несколько лет, уже разменяв четвертый десяток, Жиго вернется в Россию. А сейчас придется довольствоваться Мевлей.

Автор: Василий Богданов