В «Манчестер Юнайтед» задумались о разрыве контракта с Роналду

В «МЮ» посчитали отношение Роналду к клубу неуважительным. Отмечается, что теперь команда думает над будущим португальца, и в том числе рассматривает вариант с досрочным разрывом контракта.

12 ноября в сети появилось интервью Роналду, в котором футболист обвинил английский клуб в предательстве. «“Манчестер Юнайтед” пытался вынудить меня уйти. Не только главный тренер, но и другие люди, которые находятся внутри клуба. Да, я чувствую себя преданным», — заявил он. Футболист также сказал, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Роналду в текущем сезоне провел 16 матчей в составе МЮ во всех турнирах. На его счету три забитых мяча и две результативные передачи.