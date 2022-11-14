Текущие события
Футбол. Премьер-лига
13.11
Динамо
ЦСКА
21
Футбол. Зарубежный
13.11
Фрайбург
Унион Б
41
Футбол. Зарубежный
13.11
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
13.11
Милан
Фиорентина
21
Футбол. Зарубежный
13.11
Ювентус
Лацио
30
Футбол. Зарубежный
13.11
Монако
Марсель
23
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
13.11
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
12
13.11
Брайтон
Астон Вилла
12
12.11
Вулверхэмптон
Арсенал
02
12.11
Ньюкасл Юнайтед
Челси
10
12.11
Борнмут
Эвертон
30
12.11
Ливерпуль
Саутгемптон
31
12.11
Ноттингем Форест
Кристал Пэлас
10
12.11
Тоттенхэм Хотспур
Лидс
43
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
15:38 (мск), источник: Lenta.Ru

В «Манчестер Юнайтед» задумались о разрыве контракта с Роналду

В «Манчестер Юнайтед» негативно оценили заявления форварда Криштиану Роналду в адрес клуба и его сотрудников. Об этом в Twitter сообщает журналист Sky Sports Каве Солхегол.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В «МЮ» посчитали отношение Роналду к клубу неуважительным. Отмечается, что теперь команда думает над будущим португальца, и в том числе рассматривает вариант с досрочным разрывом контракта.

12 ноября в сети появилось интервью Роналду, в котором футболист обвинил английский клуб в предательстве. «“Манчестер Юнайтед” пытался вынудить меня уйти. Не только главный тренер, но и другие люди, которые находятся внутри клуба. Да, я чувствую себя преданным», — заявил он. Футболист также сказал, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Роналду в текущем сезоне провел 16 матчей в составе МЮ во всех турнирах. На его счету три забитых мяча и две результативные передачи.

Летом неоднократно появлялись сообщения об уходе Роналду из МЮ. Футболист, выступающий за команду с августа 2021-го, высказывал недовольство трансферной политикой и результатами клуба, в том числе непопаданием в Лигу чемпионов.

Читайте также
Фулхэм
1:2
Первый тайм: 0:1
Манчестер Юнайтед
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как Катар и Франция заключили тайную сделку и обманули футбольный мир
Макгрегор захотел купить «Ливерпуль»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь