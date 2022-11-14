С широко закрытыми глазами. Криштиану Роналду проглядел главную проблему «МЮ»

Для «Манчестер Юнайтед» обычное дело, когда большая звезда уходит со скандалом. Так было с Дэвидом Бекхэмом и «Реалом», Роем Кином и «Селтиком» или Рудом ван Нистелроем и всё тем же «Мадридом». Последний, кстати, покинул «МЮ» из-за конфликта с Криштиану Роналду.

Раздутое эго ван Нистелроя упёрлось в юного португальца, и Руда понесло. Он тоже наговорил всякого в интервью, чем подписал себе трансфер «на выход». «Последней капля была, когда ван Нистелрой ляпнул, что Роналду нашёл в ассистенте Фергюсона Карлуше Кейруше “нового папку”, притом что отец Роналду умер от алкоголизма. Карлуш сделал Руду замечание об уважении к партнерам, но тот лишь отмахнулся», — рассказал в своей книге Алистер Кэмпбелл, он работал пресс-секретарем Тони Блэра, экс-премьер-министра Великобритании.

Для сэра Алекса Фергюсона расстаться даже с лидером не было проблемой. «Юнайтед» базировался на принципе «Ни один футболист не может быть важнее клуба».

Если бы игроки управляли тренером и решали, как должна пройти тренировка, когда им брать выходной, тактику на матч — то «Манчестер Юнайтед» не был бы «Манчестер Юнайтед». Даже если речь идет о лучших игроках в мире — не важно. Долгосрочная перспектива клуба важнее, чем любой отдельный человек. И тренер должен быть самым важным человеком в клубе. В некоторых английских клубах тренеры менялись так часто, что власть перешла к игрокам. Это очень опасно. Если ты будешь спрашивать себя: «Интересно, а любят ли меня игроки?» — только осложнишь себе жизнь. Если я делаю работу хорошо, игроки уважают меня, а большего и не нужно. Я действовал быстро, когда видел, что от игрока исходит негативное влияние. Некоторые скажут, я действовал импульсивно, но мне было важно принять решение быстро. Зачем ложиться спать с головой, полной сомнений? На следующий день я просыпался и предпринимал нужные шаги, чтобы сохранить дисциплину. Алекс Фергюсон экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед»

В своём новом интервью Роналду несколько раз упоминает Фергюсона (конечно, в позитивном ключе). При этом идет против важнейших правил сэра Алекса. «МЮ» в период после Фергюсона — клуб, где все постулаты улетели в мусорную корзину. Здесь правили Глейзеры по очереди, Эд Вудворд, рынок акций, соцсети, Поль Погба и кто угодно, а не главный тренер. Есть даже конкретная дата, когда «Манчестер Юнайтед» сломался: 20 мая 2013 года, на следующий день после финального матча Фергюсона как главного тренера. Все решения затем будто принимались по логике «Покажем, как не надо делать».

Роналду был, пожалуй, лучшим отдельным «проектом» Фергюсона. Символично, что именно камбэк постаревшего Криштиану финализирует этап смутного времени в клубе. Абсолютно ненужный трансфер, порушивший работу Сульшера, зато подсветивший все проблемы «Юнайтед». Селекция, контракты, тренер и философия клуба вообще: что у «МЮ» в фокусе внимания.

Тренер в «Манчестер Юнайтед» теперь есть, а ирония вселенной в том, что именно демарш Роналду помогает Эрику тен Хагу окрепнуть. Голландец уже полгода находится в шторме АПЛ, где на него периодически налетает ещё и смерч «Роналду». В июне Криштиану не поехал на предсезонку, и тен Хаг его прикрывал, объясняя, что Роналду важен и его ждут в команде. Когда Криштиану уехал с товарищеского матча с «Райо Вальекано», историю замяли. Очевидно плохую форму португальца вытягивали через матчи, где на № 7 работала вся команда. Даже из скандала на матче с «Тоттенхэмом» тен Хаг вышел очень достойно.

Новая тактика Роналду — выставить себя мучеником. Футбольный мир бурлит после отдельных цитат интервью, в середине недели будет его полная версия. Справедливо дождаться её, чтобы оценивать. Но в сущности — какая разница?

Криштиану уже выдал столько желчи без аргументации, и не очень понятно, как её растворить. Ладно, он назвал Ральфа Рангника ноунеймом. Допустим, «учитель Клоппа, Нагельсмана, Тухеля» действительно не впечатлил Роналду. Но португалец шарахнул и по бывшим партнёрам: Сульшеру досталось за нелепую установку на матч с «Ливерпулем», Руни — за плохую физическую форму. Тен Хаг опять порицается за «неуважение». Даже если Роналду ставил благую цель — явить миру, что «Манчестер» застрял во времени и до сих пор не заменил джакузи, всё это утонет в противоречиях.

До этого Криштиану перестал здороваться с Гари Невиллом — тоже из-за критики. Была история с то ли брошенной, то ли потерянной капитанской повязкой в игре с «Астон Виллой». Свежий поразительный слух: Роналду отписался от 18-летнего Алехандро Гарначо, юного таланта «МЮ». Пацан настолько фанатеет от Криштиану, что в молодёжке праздновал голы, крича «SIIUUUU!», а после дебютного мяча за основу спросил у Роналду разрешения показать новый символ спокойствия. Вот только победный мяч «Фулхэму» Гарначо отпраздновал в стиле Месси. При этом Алехандро — аргентинец. В общем, кругом предатели!

В полной версии интервью, кажется, Роналду пройдётся по семейству Глейзеров. Это точно сделает его героем части болельщиков. Однако есть команда, начиная с молодёжи (вроде Гарначо или Антони), которая боготворит CR7. И заканчивая Каземиро, Вараном, с которыми Роналду делил трофеи, и-де Хеа, который отдал «МЮ» уже 11 лет. Если Криштиану чувствует себя «преданным», какие ощущения у них? Когда все последние месяцы они тоже объясняли, какой Роналду важный элемент команды.

Впрочем, даже у защитников футболиста уже заканчиваются аргументы. «МЮ» с Роналду банально плох: хоть статистически, хоть по количеству очков. Сам Криштиану ниже привычного уровня: выбирает плохие позиции для удара, мажет, уходит в глубину, потому что надоело бегать без мяча, передерживает мяч. Да и просто истерит.

Тен Хаг же свою партию ведёт блестяще: никакой критики на публике, предоставление достаточно игрового времени и даже вручение капитанской повязки. То есть вот тебе все возможности: покажи, что ты тот самый бомбардир и настоящий капитан. Итог: один гол в АПЛ, 2+2 в ЛЕ, бездарно проигранный матч «Астон Вилле», где капитан «отличился» лишь желтой карточкой.

В интервью Роналду вспомнил великого художника Пабло Пикассо: «Как говорил Пикассо, вы должны разрушить что-то, чтобы восстановить. Если начнут с меня, я не против». Оригинальная мысль Пикассо всё-таки звучит чуть иначе: «Каждый акт творения начинается с акта разрушения». То есть, чтобы по-настоящему творить, создавать новое, необходимо разрушить свои собственные знания, обнулиться, посмотреть на происходящее с иной стороны.

Чтобы создать «Манчестер Юнайтед», без «разрушения» Криштиану не обойтись. Роналду создать себя нового не захотел.