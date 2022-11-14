«Я начал пить спиртное перед сном». Лингард рассказал о пережитой депрессии в период игры за «МЮ»

«В разговорах с людьми я говорил: “Да, хорошо, ага”. Мой мозг ничего не улавливал. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Я пребывал в оцепенении, и мне хотелось быть в таком состоянии, где мне не нужно ничего чувствовать.



Мне просто могло захотеться посидеть дома и немного выпить, чтобы попытаться унять боль. Обычно я этого не делаю. И когда я начал сидеть дома и пить спиртное перед сном, то понял, что дела плохи. Ничего чрезмерного не было, просто немного алкоголя в течение недели», — сказал Лингард в интервью The Guardian.