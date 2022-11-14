Экс-игрок сборной Казахстана вошел в руководство клуба КПЛ
ФК «Каспий» объявил о назначении Фархадбека Ирисметова на пост спортивного директора клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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ФК «Каспий» объявил о назначении Фархадбека Ирисметова на пост спортивного директора клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Новым спортивным директором Футбольного клуба “Каспий” стал 41-летний Казахстанский специалист Фархадбек Ирисметов. В качестве игрока он защищал цвета Национальной сборной и выступал в различных клубах Казахстана, в том числе за ФК “Мангистау”. Желаем удачи!», — говорится в сообщении.
Отметим, что Ирисметов провел 35 матчей за сборную Казахстана. На клубном уровне он выступал за «Мангистау», «Иртыш», «Кайрат», «Тобол», «Ордабасы», «Сункар», «Кайсар» и «Алтай».
Накануне «Каспий» объявил о назначении Кахабера Цхададзе на пост главного тренера клуба.
В прошедшем сезоне актаусцы заняли девятое место в КПЛ-2022.