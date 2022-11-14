Экс-игрок сборной Казахстана вошел в руководство клуба КПЛ

«Новым спортивным директором Футбольного клуба “Каспий” стал 41-летний Казахстанский специалист Фархадбек Ирисметов. В качестве игрока он защищал цвета Национальной сборной и выступал в различных клубах Казахстана, в том числе за ФК “Мангистау”. Желаем удачи!», — говорится в сообщении.