Эден Азар заявил, что не хочет уходить из «Реала»

Ранее Азар был включен в заявку сборной Бельгии для участия в чемпионате мира в Катаре. В текущем сезоне полузащитник провел за «Реал» шесть матчей в различных турнирах и забил один мяч. Контракт 31-летнего игрока со «сливочными» истекает в конце июня 2024 года.

«Я не хочу уезжать из Мадрида. Может быть, после чемпионата мира что-то изменится. Я хочу играть, но выбор за тренером. Я принимаю это, но хочу показать ему, что заслуживаю больше игрового времени. Когда ты не играешь, это сложно. Но несмотря на это, я не унываю. У меня было несколько трудных месяцев, когда я не мог набрать темп. Теперь я должен показать, что могу продолжать это делать. Я не сомневаюсь в себе, но понимаю, что другие сомневаются», — цитирует Азара As.