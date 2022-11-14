Эден Азар заявил, что не хочет уходить из «Реала»

Ранее Азар был включен в заявку сборной Бельгии для участия в чемпионате мира в Катаре. В текущем сезоне полузащитник провел за «Реал» шесть матчей в различных турнирах и забил один мяч. Контракт 31-летнего игрока со «сливочными» истекает в конце июня 2024 года.
«Я не хочу уезжать из Мадрида. Может быть, после чемпионата мира что-то изменится. Я хочу играть, но выбор за тренером. Я принимаю это, но хочу показать ему, что заслуживаю больше игрового времени. Когда ты не играешь, это сложно. Но несмотря на это, я не унываю. У меня было несколько трудных месяцев, когда я не мог набрать темп. Теперь я должен показать, что могу продолжать это делать. Я не сомневаюсь в себе, но понимаю, что другие сомневаются», — цитирует Азара As.
«Наша техническая и медицинская команда помогут мне подготовиться к матчам. Я чувствую себя хорошо физически. Конечно, я потерял резкость, поэтому важен последний товарищеский матч с Египтом. Затем я хочу попасть в состав на первую игру на чемпионате мира (против сборной Канады)», — добавил Азар.
Азар перешел в «Реал» из лондонского «Челси» летом 2019 года. В составе мадридского клуба он стал победителем Лиги чемпионов и стал двукратным чемпионом Испании.