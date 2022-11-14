Легенда МЮ высказался о будущем Роналду в клубе после скандального интервью

По его мнению, португалец после скандального интервью больше не сыграет за «Манчестер Юнайтед». «Для меня ситуация предельно ясна: Роман с клубом закончен. Я не вижу возможностей, чтобы он сыграл за МЮ снова», — заявил Фердинанд.

14 ноября в сети появилось интервью Роналду, в котором футболист обвинил английский клуб в предательстве. «“Манчестер Юнайтед” пытался вынудить меня уйти. Не только главный тренер, но и другие люди, которые находятся внутри клуба. Да, я чувствую себя преданным», — заявил он. Футболист также сказал, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.