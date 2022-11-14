«Манчестер Сити» получил шокирующее предложение по аренде Холанда

«Эштон Юнайтед» считает, что может помочь футболисту сохранить свою физическую форму, пока проходит чемпионат мира в Катаре.

Холанд присоединился к «Манчестер Сити» летом и показывал невероятную форму, забив 18 голов в 13 матчах АПЛ, прежде чем получил травму. Но на чемпионате мира в Катаре его не будет, поскольку Норвегия не отобралась на турнир.

«Эштон Юнайтед» подтвердил предложение в заявлении, которое гласит: «Эштон Юнайтед» может подтвердить, что клуб подал заявку на 28-дневную аренду нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.