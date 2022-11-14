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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
14 ноября, источник: Sport24

«Манчестер Сити» получил шокирующее предложение по аренде Холанда

Клуб седьмого дивизиона Англии сделал невероятно оптимистичное предложение по аренде суперзвезды «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

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«Эштон Юнайтед» считает, что может помочь футболисту сохранить свою физическую форму, пока проходит чемпионат мира в Катаре.

Холанд присоединился к «Манчестер Сити» летом и показывал невероятную форму, забив 18 голов в 13 матчах АПЛ, прежде чем получил травму. Но на чемпионате мира в Катаре его не будет, поскольку Норвегия не отобралась на турнир.

«Эштон Юнайтед» подтвердил предложение в заявлении, которое гласит: «Эштон Юнайтед» может подтвердить, что клуб подал заявку на 28-дневную аренду нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

Поскольку действующие чемпионы Премьер-лиги не будут выступать до конца декабря из-за чемпионата мира по футболу 2022 года, «Эштон Юнайтед» связался с нашими соседями, чтобы сохранить физическую форму Холанда, поскольку он не участвует в ЧМ в Катаре".

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