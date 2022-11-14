«Манчестер Сити» получил шокирующее предложение по аренде Холанда
Клуб седьмого дивизиона Англии сделал невероятно оптимистичное предложение по аренде суперзвезды «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
Клуб седьмого дивизиона Англии сделал невероятно оптимистичное предложение по аренде суперзвезды «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
«Эштон Юнайтед» считает, что может помочь футболисту сохранить свою физическую форму, пока проходит чемпионат мира в Катаре.
Холанд присоединился к «Манчестер Сити» летом и показывал невероятную форму, забив 18 голов в 13 матчах АПЛ, прежде чем получил травму. Но на чемпионате мира в Катаре его не будет, поскольку Норвегия не отобралась на турнир.
«Эштон Юнайтед» подтвердил предложение в заявлении, которое гласит: «Эштон Юнайтед» может подтвердить, что клуб подал заявку на 28-дневную аренду нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
Поскольку действующие чемпионы Премьер-лиги не будут выступать до конца декабря из-за чемпионата мира по футболу 2022 года, «Эштон Юнайтед» связался с нашими соседями, чтобы сохранить физическую форму Холанда, поскольку он не участвует в ЧМ в Катаре".